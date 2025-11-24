ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Нацвідбір на "Євробачення-2026": опубліковано лонг-ліст учасників

Понеділок 24 листопада 2025 15:09
UA EN RU
Нацвідбір на "Євробачення-2026": опубліковано лонг-ліст учасників Оголошено лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2026" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

В Україні визначили список претендентів на участь у національному відборі на конкурс "Євробачення-2026". До лонг-ліста увійшли загалом 15 виконавців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube Суспільного Мовлення.

Увесь список учасників Нацвідбору:

  • JERRY HEIL

  • ANSTAY

  • KHAYAT

  • Karyotype

  • MOLODI

  • LAUD

  • LELEKA

  • MON FIA

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • OKS

  • The Elliens

  • Valeria Force

  • Марта Адамчук

  • ЩукаРиба

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейне, 70-те за ліком, “Євробачення” пройде у Відні, Австрія. Місто прийматиме конкурс на арені Wiener Stadthalle, де вже відбувалися шоу у 2015 році.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року, а фінал - на 16 травня. Це буде третій раз, коли столиця Австрії стане господаркою музичного змагання.

Попередній сезон конкурсу, у 2025 році, супроводжувався низкою конфліктів та дискусій.

Найбільший резонанс викликала перемога Ізраїлю в телеголосуванні. Хоча за підсумковою сумою балів країна посіла друге місце, такий відрив у голосах глядачів спричинив сумніви та критику з боку частини аудиторії.

Крім того, кілька держав - зокрема Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди - публічно заявляли, що можуть відмовитися від участі в конкурсі через допуск Ізраїлю на тлі подій у Газі.

Обговорення можливого бойкоту було перенесене на грудневе засідання Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Зірки шоу-бізнесу
Новини
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України