Нацвідбір на "Євробачення-2026": опубліковано лонг-ліст учасників

В Україні визначили список претендентів на участь у національному відборі на конкурс "Євробачення-2026". До лонг-ліста увійшли загалом 15 виконавців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube Суспільного Мовлення .

Увесь список учасників Нацвідбору:

JERRY HEIL

ANSTAY

KHAYAT

Karyotype

MOLODI

LAUD

LELEKA

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeria Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Що відомо про "Євробачення-2026"

Ювілейне, 70-те за ліком, “Євробачення” пройде у Відні, Австрія. Місто прийматиме конкурс на арені Wiener Stadthalle, де вже відбувалися шоу у 2015 році.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року, а фінал - на 16 травня. Це буде третій раз, коли столиця Австрії стане господаркою музичного змагання.

Попередній сезон конкурсу, у 2025 році, супроводжувався низкою конфліктів та дискусій.

Найбільший резонанс викликала перемога Ізраїлю в телеголосуванні. Хоча за підсумковою сумою балів країна посіла друге місце, такий відрив у голосах глядачів спричинив сумніви та критику з боку частини аудиторії.

Крім того, кілька держав - зокрема Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди - публічно заявляли, що можуть відмовитися від участі в конкурсі через допуск Ізраїлю на тлі подій у Газі.

Обговорення можливого бойкоту було перенесене на грудневе засідання Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки.