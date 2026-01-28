Христина Соловий отказалась от участия в концерте памяти Степана Гиги: в чем причина

Певица Христина Соловий заявила, что не будет участвовать в концерте, посвященном памяти народного артиста Украины Степана Гиги.

По словам артистки, организаторы мероприятия не выходили с ней на связь и не согласовывали ее возможное участие, поэтому она даже не знала, что ее имя внесено в список приглашенных исполнителей.

Звезда отметила, что с большим уважением относится к творчеству покойного коллеги, однако приняла решение не участвовать в мероприятии.

"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творчество. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю", - отметила певица.

Что известно о смерти Степана Гиги

В ноябре 2025 года состояние здоровья Степана Гиги резко ухудшилось.

Артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство, после которого он находился в критическом состоянии.

По неофициальной информации, осложнения возникли на фоне сахарного диабета.

Медики долгое время боролись за жизнь исполнителя, однако спасти его не удалось. 12 декабря 2025 года Степан Гига скончался.

Кто выступит на концерте памяти Степана Гиги

28 марта в киевском Дворце спорта запланирован масштабный концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги.

В мероприятии примут участие около 50 украинских артистов и групп, которые исполнят его песни.

Команда певца уже начала объявлять имена участников. На сцену выйдут дети Степана Гиги - Степан и Квитослава, которые, как и отец, связали свою жизнь с музыкой и сценой.

Среди заявленных участников концерта:

юморист Гриць Драпак

Христина Соловий

Виталий Лобач

Dima Prokopov

Олег Собчук из группы СКАЙ

СолоХа

Никита Киселев

Елена Тополя

Оля Цибульская

Жанна Лтавская

группа TVORCHI

блогер Николас Карма

IVAN NAVI

МЯТА

YAROMIYA

Геля Зозуля

ENLEO

Анна Ману

Dykobrass Band

Ярослав Борута

группа "Будьмо"

Ирина Зинковская

Ранее команда Степана Петровича также сообщала, что в концерте примут участие Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернополь, Виктор Бронюк из группы ТИК, комик Вася Харизма, Roman Scorpion, Mamarika, "Лисапетный батальон", стендап-комик Вася Байдак, Михаил Грицкан, Наталья Бучинская, alyona alyona, Злата Огневич, Анна Буткевич, ансамбль "Кралица" и "Пиккардийская терция".