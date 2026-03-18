Гуцуляк розім'явся перед Швецією: дубль лідера збірної приніс "Поліссю" перемогу в УПЛ (відео)

Участь збірної України у плей-офф відбору до ЧС-2026 спричинила зміни у звичному розкладі матчі національної першості. 21-й тур стартував вже у середу, 18 березня. У першій грі "Кудрівка" приймала житомирське "Полісся".

УПЛ, 21-й тур

"Кудрівка" – "Полісся" – 0:2

Голи: Гуцуляк, 18, 24

Дубль топ-бомбардира збірної

"Вовки" зняли всі питання про переможця ще у першому таймі. На 18-й хвилині рахунок відкрив найкращий бомбардир збірної України у 2025 році Олексій Гуцуляк. Він замкнув подачу Максима Брагару точним ударом головою. Вже за шість хвилин підопічні Руслана Ротаня подвоїли перевагу: зразкова атака лівим флангом завершилася прострілом у штрафний майданчик та більярдно влучним ударом у кут від того ж Гуцуляка.

У другому таймі глядачі голів більше не побачили. "Кудрівка" так і не знайшла вагомих аргументів в атаці, а житомиряни спокійно довели гру до логічного завершення.

Завдяки цьому успіху "Полісся" набирає 42 очки і впевнено утримує третю сходинку в таблиці УПЛ. "Кудрівка" з 21 балом залишається на 12-му місці.

Коли пройдуть інші матчі

На прохання тренерського штабу збірної України поєдинки за участю клубів, що делегують гравців до національної команди, пройдуть раніше.

Так "Динамо" та "Металіст 1925" ігри проти "Олександрії" та "Полтави" відповідно проведуть у четвер, 19 березня.

Інші ж матчі пройдуть традиційно – у суботу та неділю (21 та 22 березня).

Виключення – донецький "Шахтар". Через участь "гірників" у плей-офф Ліги конференцій (матч-відповідь 1/8 фіналу з польським "Лехом" – у четвер, 19 березня), їхня гра з луганською "Зорею" перенесена. Вона відбудеться в один з резервних днів. Про точну дату УПЛ повідомить пізніше.

Розклад матчів 21-го туру УПЛ:

Четвер, 19 березня

13:00. "Олександрія" – "Динамо"

18:00. "Металіст 1925" – "Полтава"

Субота, 21 березня

13:00. "Кривбас" – "Епіцентр"

15:30. "Рух" – ЛНЗ

Неділя, 22 березня

15:30. "Верес" – "Колос"

18:00. "Карпати" – "Оболонь"

Перенесено

"Зоря" – "Шахтар"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.