ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Гуцуляк размялся перед Швецией: дубль лидера сборной принес "Полесью" победу в УПЛ (видео)

20:11 18.03.2026 Ср
2 мин
21-й тур украинской Премьер-лиги стартовал необычно рано из-за матчей национальной команды
aimg Андрей Костенко
Участие сборной Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2026 повлекло изменения в привычном расписании матча национального первенства. 21-й тур стартовал уже в среду, 18 марта. В первой игре "Кудривка" принимала житомирское "Полесье".

О результате поединка, а также о полном расписании матчей 21-го тура - сообщает РБК-Украина.

УПЛ, 21-й тур

"Кудривка" - "Полесье" - 0:2

Голы: Гуцуляк, 18, 24

Дубль топ-бомбардира сборной

"Волки" сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме. На 18-й минуте счет открыл лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году Алексей Гуцуляк. Он замкнул подачу Максима Брагару точным ударом головой. Уже через шесть минут подопечные Руслана Ротаня удвоили преимущество: образцовая атака по левому флангу завершилась прострелом в штрафную и бильярдно точным ударом в угол от того же Гуцуляка.

Во втором тайме зрители голов больше не увидели. "Кудривка" так и не нашла весомых аргументов в атаке, а житомиряне спокойно довели игру до логического завершения.

Благодаря этому успеху "Полесье" набирает 42 очка и уверенно удерживает третью строчку в таблице УПЛ. "Кудривка" с 21 баллом остается на 12-м месте.

Когда пройдут другие матчи

По просьбе тренерского штаба сборной Украины поединки с участием клубов, делегирующих игроков в национальную команду, пройдут раньше.

Так "Динамо" и "Металлист 1925" игры против "Александрии" и "Полтавы" соответственно проведут в четверг, 19 марта.

Другие же матчи пройдут традиционно - в субботу и воскресенье (21 и 22 марта).

Исключение - донецкий "Шахтер". Из-за участия "горняков" в плей-офф Лиги конференций (ответный матч 1/8 финала с польским "Лехом" - в четверг, 19 марта), их игра с луганской "Зарей" перенесена. Она состоится в один из резервных дней. О точной дате УПЛ сообщит позже.

Расписание матчей 21-го тура УПЛ:

Четверг, 19 марта

  • 13:00. "Александрия" - "Динамо"
  • 18:00. "Металлист 1925" - "Полтава"

Суббота, 21 марта

  • 13:00. "Кривбасс" - "Эпицентр"
  • 15:30. "Рух" - ЛНЗ

Воскресенье, 22 марта

  • 15:30. "Верес" - "Колос"
  • 18:00. "Карпаты" - "Оболонь"

Перенесен

  • "Заря" - "Шахтер"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы сообщили, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" над "Лехом".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол УПЛ
Новости
Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
