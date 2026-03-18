Гуцуляк размялся перед Швецией: дубль лидера сборной принес "Полесью" победу в УПЛ (видео)
Участие сборной Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2026 повлекло изменения в привычном расписании матча национального первенства. 21-й тур стартовал уже в среду, 18 марта. В первой игре "Кудривка" принимала житомирское "Полесье".
О результате поединка, а также о полном расписании матчей 21-го тура - сообщает РБК-Украина.
УПЛ, 21-й тур
"Кудривка" - "Полесье" - 0:2
Голы: Гуцуляк, 18, 24
Дубль топ-бомбардира сборной
"Волки" сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме. На 18-й минуте счет открыл лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году Алексей Гуцуляк. Он замкнул подачу Максима Брагару точным ударом головой. Уже через шесть минут подопечные Руслана Ротаня удвоили преимущество: образцовая атака по левому флангу завершилась прострелом в штрафную и бильярдно точным ударом в угол от того же Гуцуляка.
Во втором тайме зрители голов больше не увидели. "Кудривка" так и не нашла весомых аргументов в атаке, а житомиряне спокойно довели игру до логического завершения.
Благодаря этому успеху "Полесье" набирает 42 очка и уверенно удерживает третью строчку в таблице УПЛ. "Кудривка" с 21 баллом остается на 12-м месте.
Когда пройдут другие матчи
По просьбе тренерского штаба сборной Украины поединки с участием клубов, делегирующих игроков в национальную команду, пройдут раньше.
Так "Динамо" и "Металлист 1925" игры против "Александрии" и "Полтавы" соответственно проведут в четверг, 19 марта.
Другие же матчи пройдут традиционно - в субботу и воскресенье (21 и 22 марта).
Исключение - донецкий "Шахтер". Из-за участия "горняков" в плей-офф Лиги конференций (ответный матч 1/8 финала с польским "Лехом" - в четверг, 19 марта), их игра с луганской "Зарей" перенесена. Она состоится в один из резервных дней. О точной дате УПЛ сообщит позже.
Расписание матчей 21-го тура УПЛ:
Четверг, 19 марта
- 13:00. "Александрия" - "Динамо"
- 18:00. "Металлист 1925" - "Полтава"
Суббота, 21 марта
- 13:00. "Кривбасс" - "Эпицентр"
- 15:30. "Рух" - ЛНЗ
Воскресенье, 22 марта
- 15:30. "Верес" - "Колос"
- 18:00. "Карпаты" - "Оболонь"
Перенесен
- "Заря" - "Шахтер"
Где смотреть матчи
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
