Гравець "Динамо" несподівано потрапив в збірну Ліги конференцій: жодного представника "Шахтаря"

Незважаючи на поразку "Динамо" від англійського "Крістал Пелас" в стартовому турі Ліги конференцій, голкіпер столичної команди Руслан Нещерет потрапив у символічну збірну турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт статистичного порталу SofaScore.
"Динамо" поступилося англійцям в номінально домашній зустрічі в польському Любліні (0:2).
Проте Нещерет за свою гру отримав 8,1 бала – одну з найвищих серед усіх гравців туру та найкращу – серед голкіперів 36-ти команд Ліги конференцій.
Український воротар продемонстрував хорошу гру, врятувавши свою команду в низці небезпечних моментів. Він відзначився п'ятьма сейвами, 58 разів торкнувся м'яча та виконав 33 точних паси з 46-ти (72%).
Цього сезону Нещерет зіграв 12 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, зберігши ворота сухими в чотирьох з них. Пропустив 13 голів, але при цьому неодноразово рятував свою команду від ще більших неприємностей.
Найкращим гравцем туру за версією SofaScore став хорватський нападник словенського "Цельє" Франко Ковачевіч. Він відзначився хет-триком у ворота грецького клубу АЕК, у матчі, що завершився перемогою його команди – 3:1.
Загалом до збірної тижня потрапили представники дев'яти клубів. Серед них немає жодного представника іншого українського колективу в турнірі – донецького "Шахтаря", який стартував з гостьової перемоги над шотландським "Абердіном" (3:2).
Збірна 1-го туру ЛК з версією SofaScore:
Нещерет ("Динамо") – Фофана ("Лозанна"), Дуймовіч ("Зріньскі"), Мілічевіч (АЕК Ларнака), Муньйос ("Крістал Пелас") – Саділек ("Спарта"), Ледіш (АЕК Ларнака) – Роден (АЕК Ларнака), Імаз ("Ягеллонія"), Ісмахіл ("Лех") – Ковачевіч ("Цельє").
Після стартових матчів "Шахтар", маючи три очки, за додатковими показниками розташувався в загальній таблиці Ліги конференцій на 11-й сходинці. "Динамо" з нулем балів – 29-те.
Наступний тур відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних – 23 жовтня.
"Динамо" на виїзді гратиме з турецьким "Самсунспором". А "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".
