UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Гравець "Динамо" несподівано потрапив в збірну Ліги конференцій: жодного представника "Шахтаря"

Фото: Руслан Нещерет (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Незважаючи на поразку "Динамо" від англійського "Крістал Пелас" в стартовому турі Ліги конференцій, голкіпер столичної команди Руслан Нещерет потрапив у символічну збірну турніру.

Оцінка Нещерета

"Динамо" поступилося англійцям в номінально домашній зустрічі в польському Любліні (0:2).

Проте Нещерет за свою гру отримав 8,1 бала – одну з найвищих серед усіх гравців туру та найкращу – серед голкіперів 36-ти команд Ліги конференцій.

Український воротар продемонстрував хорошу гру, врятувавши свою команду в низці небезпечних моментів. Він відзначився п'ятьма сейвами, 58 разів торкнувся м'яча та виконав 33 точних паси з 46-ти (72%).

Цього сезону Нещерет зіграв 12 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, зберігши ворота сухими в чотирьох з них. Пропустив 13 голів, але при цьому неодноразово рятував свою команду від ще більших неприємностей.

Герої Ліги конференцій

Найкращим гравцем туру за версією SofaScore став хорватський нападник словенського "Цельє" Франко Ковачевіч. Він відзначився хет-триком у ворота грецького клубу АЕК, у матчі, що завершився перемогою його команди – 3:1.

Загалом до збірної тижня потрапили представники дев'яти клубів. Серед них немає жодного представника іншого українського колективу в турнірі – донецького "Шахтаря", який стартував з гостьової перемоги над шотландським "Абердіном" (3:2).

Збірна 1-го туру ЛК з версією SofaScore:

Нещерет ("Динамо") – Фофана ("Лозанна"), Дуймовіч ("Зріньскі"), Мілічевіч (АЕК Ларнака), Муньйос ("Крістал Пелас") – Саділек ("Спарта"), Ледіш (АЕК Ларнака) – Роден (АЕК Ларнака), Імаз ("Ягеллонія"), Ісмахіл ("Лех") – Ковачевіч ("Цельє").

Коли наступний тур

Після стартових матчів "Шахтар", маючи три очки, за додатковими показниками розташувався в загальній таблиці Ліги конференцій на 11-й сходинці. "Динамо" з нулем балів – 29-те.

Наступний тур відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних – 23 жовтня.

"Динамо" на виїзді гратиме з турецьким "Самсунспором". А "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".

Раніше ми повідомили, як змінилася позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Крім того, дізнайтеся, які шанси прогнозують аналітики українським клубам у Лізі конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболДинамоШахтар