"Шахтар" виграв, "Динамо" програло: як змінилася позиція України в УЄФА
Українські клуби провели стартові матчі на груповому етапі єврокубків сезону-2025/26. Після змішаних результатів тижня асоціація України змінила позицію у рейтингу УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА,
Як виступили українські клуби
Київське "Динамо" не зуміло створити сенсацію у поєдинку проти англійського "Крістал Пелас".
Представник АПЛ впевнено переграв українців.
Натомість "Шахтар" виконав завдання-мінімум, здолавши шотландський "Абердін".
"Гірники" вважаються одним з фаворитів Ліги конференцій, і суперник, який провалює сезон у чемпіонаті Шотландії, не зміг їм протистояти.
Завдяки цим результатам Україна отримала лише 0,5 бала з можливого 1.
Як зіграли конкуренти України
- Сербія: "Црвена Звезда" втратила очки у матчі з "Порту" – 0 балів.
- Угорщина: "Ференцварош" переміг "Гент" – 0,5 бала.
- Словаччина: "Слован" поступився "Страсбуру" – 0 балів.
- Румунія: поразки "Стяуа" від "Янг Бойз" та "Університаті Крайова" від "Ракува" – 0 балів.
- Словенія: "Цельє" здолало грецький АЕК – 0,5 бала.
- Азербайджан: "Карабах" переграв "Копенгаген" у Лізі чемпіонів – 0,5 бала.
- Болгарія: "Лудогорець" програв "Бетісу" – 0 балів.
- Хорватія: "Динамо Загреб" обіграло "Маккабі Тель-Авів", тоді як "Рієка" поступилася "Ноа" – 0,5 бала.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА після тижня
-
Хорватія - 23,625
-
Румунія - 23,250
-
Угорщина - 23,125
-
Сербія - 22,375
-
Азербайджан - 22,000
-
Словаччина - 21,375
-
Словенія - 21,218
-
Україна - 20,850
-
Болгарія - 19,125
-
Росія - 18,299
Україна починала сезон на 28-й позиції та тимчасово обійшла Росію, однак після двох провальних тижнів знову опинилася на 28-му місці, поступившись Азербайджану.
Що далі
Наступні матчі Ліги конференцій українські клуби проведуть після міжнародної паузи.
23 жовтня "Динамо" зустрінеться на виїзді з турецьким "Самсунспором", а "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".