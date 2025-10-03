"Шахтар" виграв, "Динамо" програло: як змінилася позиція України в УЄФА

Українські клуби провели стартові матчі на груповому етапі єврокубків сезону-2025/26. Після змішаних результатів тижня асоціація України змінила позицію у рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА,

Як виступили українські клуби

Київське "Динамо" не зуміло створити сенсацію у поєдинку проти англійського "Крістал Пелас".

Представник АПЛ впевнено переграв українців.

Натомість "Шахтар" виконав завдання-мінімум, здолавши шотландський "Абердін".

"Гірники" вважаються одним з фаворитів Ліги конференцій, і суперник, який провалює сезон у чемпіонаті Шотландії, не зміг їм протистояти.

Завдяки цим результатам Україна отримала лише 0,5 бала з можливого 1.

Як зіграли конкуренти України

Сербія : "Црвена Звезда" втратила очки у матчі з "Порту" – 0 балів.

: "Црвена Звезда" втратила очки у матчі з "Порту" – 0 балів. Угорщина : "Ференцварош" переміг "Гент" – 0,5 бала.

: "Ференцварош" переміг "Гент" – 0,5 бала. Словаччина : "Слован" поступився "Страсбуру" – 0 балів.

: "Слован" поступився "Страсбуру" – 0 балів. Румунія : поразки "Стяуа" від "Янг Бойз" та "Університаті Крайова" від "Ракува" – 0 балів.

: поразки "Стяуа" від "Янг Бойз" та "Університаті Крайова" від "Ракува" – 0 балів. Словенія : "Цельє" здолало грецький АЕК – 0,5 бала.

: "Цельє" здолало грецький АЕК – 0,5 бала. Азербайджан : "Карабах" переграв "Копенгаген" у Лізі чемпіонів – 0,5 бала.

: "Карабах" переграв "Копенгаген" у Лізі чемпіонів – 0,5 бала. Болгарія : "Лудогорець" програв "Бетісу" – 0 балів.

: "Лудогорець" програв "Бетісу" – 0 балів. Хорватія: "Динамо Загреб" обіграло "Маккабі Тель-Авів", тоді як "Рієка" поступилася "Ноа" – 0,5 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА після тижня

Хорватія - 23,625 Румунія - 23,250 Угорщина - 23,125 Сербія - 22,375 Азербайджан - 22,000 Словаччина - 21,375 Словенія - 21,218 Україна - 20,850 Болгарія - 19,125 Росія - 18,299

Україна починала сезон на 28-й позиції та тимчасово обійшла Росію, однак після двох провальних тижнів знову опинилася на 28-му місці, поступившись Азербайджану.

Що далі

Наступні матчі Ліги конференцій українські клуби проведуть після міжнародної паузи.

23 жовтня "Динамо" зустрінеться на виїзді з турецьким "Самсунспором", а "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".