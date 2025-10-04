Игрок "Динамо" неожиданно попал в сборную Лиги конференций: ни одного представителя "Шахтера"

Оценка Нещерета

"Динамо" уступило англичанам в номинально домашней встрече в польском Люблине (0:2).

Однако Нещерет за свою игру получил 8,1 балла - одну из самых высоких среди всех игроков тура и лучшую - среди голкиперов 36-ти команд Лиги конференций.

Украинский вратарь продемонстрировал хорошую игру, спасая свою команду в ряде опасных моментов. Он отметился пятью сейвами, 58 раз коснулся мяча и выполнил 33 точных паса из 46-ти (72%).

В этом сезоне Нещерет сыграл 12 матчей за "Динамо" во всех турнирах, сохранив ворота сухими в четырех из них. Пропустил 13 голов, но при этом неоднократно спасал свою команду от еще больших неприятностей.

Герои Лиги конференций

Лучшим игроком тура по версии SofaScore стал хорватский нападающий словенского "Целье" Франко Ковачевич. Он отметился хет-триком в ворота греческого клуба АЕК, в матче, который завершился победой его команды - 3:1.

Всего в сборную недели попали представители девяти клубов. Среди них нет ни одного представителя другого украинского коллектива в турнире - донецкого "Шахтера", который стартовал с гостевой победы над шотландским "Абердином" (3:2).

Сборная 1-го тура ЛК по версии SofaScore:

Нещерет ("Динамо") - Фофана ("Лозанна"), Дуймович ("Зриньски"), Миличевич (АЕК Ларнака), Муньйос ("Кристал Пэлас") - Садилек ("Спарта"), Ледиш (АЕК Ларнака) - Роден (АЕК Ларнака), Имаз ("Ягеллония"), Исмахил ("Лех") - Ковачевич ("Целье").

Когда следующий тур

После стартовых матчей "Шахтер", имея три очка, по дополнительным показателям расположился в общей таблице Лиги конференций на 11-й строчке. "Динамо" с нулем баллов - 29-е.

Следующий тур состоится после международного перерыва на матчи сборных - 23 октября.

"Динамо" на выезде будет играть с турецким "Самсунспором". А "Шахтер" в Кракове будет принимать польскую "Легию".