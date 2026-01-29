Гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на найкращий в Лізі чемпіонів

Гол Анатолія Трубіна у ворота мадридського "Реала" не лише дозволив лісабонській "Бенфіці" продовжити шлях у Лізі чемпіонів. Його визнано одним з найкращих у вирішальному турі основного етапу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Окрім шедевру Трубіна, на звання найкращого голу претендують:
Проголосувати за найкращий гол можна за посиланням.
На 90+8-й хвилині Трубін пішов у штрафний майданчик "Реала" на подачу стандарту та точним ударом головою переправив м'яч у сітку. Цей гол встановив остаточний рахунок 4:2 на користь португальського клубу.
До взяття воріт Трубіна рахунок був 3:2 – і цього "Бенфіці" не вистачало для виходу в плей-офф. За рівності різниці м'ячів команда поступалася французькому "Марселю" за додатковими показниками.
Попри чисельну перевагу наприкінці гри після вилучення у складі "Реала", лісабонці не форсували події. Сам Трубін у кількох епізодах навіть затягував введення м’яча в гру, не усвідомлюючи турнірних розкладів.
Після матчу український голкіпер зізнався, що до останніх хвилин не розумів, що команді необхідний ще один м'яч.
"Я не розумів, що нам потрібно. Томаш Араужу та Антоніу Сілва сказали: "Один, треба ще один". Я спочатку не зрозумів, але потім побачив, що всі показують мені йти вперед – навіть тренер. Я пішов у штрафний і… це божевільний момент", - цитує Трубіна видання A Bola.
М'яч у ворота "Реала" став першим у професійній кар'єрі 24-річного українця.
"Я не звик забивати. Мені 24 роки, і це мій перший гол. Це неймовірно", - додав воротар.
У основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2025/26 Трубін провів вісім матчів, у яких пропустив 12 м’ячів, оформивши при цьому два "сухі" поєдинки.
На особистій сторінці в Instagram український голкіпер написав, що присвячує гол Україні.
"Для України. Для тих, хто знає, як боротися до кінця", - написав Трубін.
