Гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на лучший в Лиге чемпионов

Кто конкуренты Трубина

Кроме шедевра Трубина, на звание лучшего гола претендуют:

Полузащитник кипрского "Пафоса" Влад Драгомир - пушечный выстрел в матче со "Славией" (4:1).

Форвард "Челси" Жоау Педру - двойной вклад в победу над "Наполи" (3:2), включая великолепный второй гол.

Защитник "Интера" Фредерико Димарко - идеально выполненный штрафной в победном поединке с дортмундской "Боруссией" (2:0).

Проголосовать за лучший гол можно по ссылке.

Trubin GOALKEEPER GOAL

Удивительный удар Драгомира

Удар с левой ноги Жоао Педро

Возвышенный удар Димарко со штрафного #UCLGOTD @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW - Лига чемпионов УЕФА (@ChampionsLeague) 28 января 2026 года

"Не знал, что нужно забивать еще"

На 90+8-й минуте Трубин пошел в штрафную площадку "Реала" на подачу стандарта и точным ударом головой переправил мяч в сетку. Этот гол установил окончательный счет 4:2 в пользу португальского клуба.

До взятия ворот Трубина счет был 3:2 - и этого "Бенфике" не хватало для выхода в плей-офф. При равенстве разницы мячей команда уступала французскому "Марселю" по дополнительным показателям.

Несмотря на численное преимущество в конце игры после удаления в составе "Реала", лиссабонцы не форсировали события. Сам Трубин в нескольких эпизодах даже затягивал введение мяча в игру, не осознавая турнирных раскладов.

После матча украинский голкипер признался, что до последних минут не понимал, что команде необходим еще один мяч.

"Я не понимал, что нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва сказали: "Один, надо еще один". Я сначала не понял, но потом увидел, что все показывают мне идти вперед - даже тренер. Я пошел в штрафную и... это сумасшедший момент", - цитирует Трубина издание A Bola.

Мяч в ворота "Реала" стал первым в профессиональной карьере 24-летнего украинца.

"Я не привык забивать. Мне 24 года, и это мой первый гол. Это невероятно", - добавил вратарь.

В основном раунде Лиги чемпионов сезона-2025/26 Трубин провел восемь матчей, в которых пропустил 12 мячей, оформив при этом два "сухих" поединка.

Посвятил гол Украине

На личной странице в Instagram украинский голкипер написал, что посвящает гол Украине.

"Для Украины. Для тех, кто знает, как бороться до конца", - написал Трубин.