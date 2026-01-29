Гол Трубіна проти "Реала" визнано найкращим: український воротар потрапив до символічної збірної УЄФА

Тріумф українця в Лізі чемпіонів

За результатами голосування вболівальників та експертів, саме гол воротаря збірної України очолив топ найкращих взяттів воріт 8-го туру.

У боротьбі за почесну нагороду Трубін обійшов зіркових конкурентів: представника "Челсі" Жоау Педру, гравця "Інтера" Федеріко Дімарко та півзахисника "Пафоса" Влада Драгоміра.

Нагадаємо, що в поєдинку проти мадридського "Реала" Анатолій Трубін підключився до атаки на останніх хвилинах і ударом головою встановив остаточний рахунок - 4:2.

Цей успіх дозволив лісабонському клубу набрати 9 очок та випередити "Марсель" у боротьбі за 24-те місце в таблиці, що гарантувало португальцям вихід до стадії плей-офф.

Місце у символічній збірній тижня

Окрім індивідуальної нагороди за найкращий гол, українець потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів.

Разом із ним до символічного складу увійшов його партнер по "Бенфіці" Андреас Шельдеруп, якого визнали найкращим футболістом туру за дубль у ворота "вершкових".

Також у переліку найкращих опинилися такі зірки світового футболу, як Ламін Ямаль ("Барселона"), Алексіс Макаллістер ("Ліверпуль") та Жоау Педру ("Челсі").