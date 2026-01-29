Гол Трубина против "Реала" признан лучшим: украинский вратарь попал в символическую сборную УЕФА

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал главным героем заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов. Его результативный удар не только вывел команду в плей-офф, но и получил официальное признание УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
По результатам голосования болельщиков и экспертов, именно гол вратаря сборной Украины возглавил топ лучших взятий ворот 8-го тура.
В борьбе за почетную награду Трубин обошел звездных конкурентов: представителя "Челси" Жоау Педру, игрока "Интера" Федерико Димарко и полузащитника "Пафоса" Влада Драгомира.
Напомним, что в поединке против мадридского "Реала" Анатолий Трубин подключился к атаке на последних минутах и ударом головой установил окончательный счет - 4:2.
Этот успех позволил лиссабонскому клубу набрать 9 очков и опередить "Марсель" в борьбе за 24-е место в таблице, что гарантировало португальцам выход в стадию плей-офф.
Trubin GOALKEEPER GOAL- Лига чемпионов УЕФА (@ChampionsLeague) 28 января 2026 года
Удивительный удар Драгомира
Удар с левой ноги Жоау Педру
Возвышенный штрафной Димарко #UCLGOTD @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW
Кроме индивидуальной награды за лучший гол, украинец попал в команду недели Лиги чемпионов.
Вместе с ним в символический состав вошел его партнер по "Бенфике" Андреас Шельдеруп, которого признали лучшим футболистом тура за дубль в ворота "сливочных".
Также в перечне лучших оказались такие звезды мирового футбола, как Ламин Ямаль ("Барселона"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль") и Жоау Педру ("Челси").
