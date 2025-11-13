ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Франція терміново підсилюється перед Україною: Дешам довикликав сина легенди

Четвер 13 листопада 2025 10:24
UA EN RU
Франція терміново підсилюється перед Україною: Дешам довикликав сина легенди Фото: Хефрен Тюрам (x.com/equipedefrance)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Франції терміново підсилила склад перед матчами відбіркового турніру ЧМ-2026 проти України та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Французької футбольної федерації.

Підсилення команди Дешама

До складу "триколірних" довикликано півзахисника туринського "Ювентуса" Хефрена Тюрама, який має замінити травмованого Едуардо Камавінгу з мадридського "Реала".

Як повідомлялось раніше, Камавінга пропустив вчорашнє тренування збірної та займався індивідуально під наглядом фізіотерапевтів.

Франція терміново підсилюється перед Україною: Дешам довикликав сина легенди

Хто такий Хефрен Тюрам

Хефрен – син легендарного захисника збірної Франції Ліліана Тюрама. Його дебют за національну збірну відбувся у березні 2023 року в матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Нідерландів.

24-річний хавбек уже має три поєдинки за головну команду Франції. У жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 Тюрам відіграв повний матч проти Азербайджану, де продемонстрував упевнену гру в центрі поля.

Тюрам виступає за туринський “Ювентус”. У сезоні-2025/26 він провів за клуб 13 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив два асисти.

Втрати збірної Франції

Ще раніше стало відомо, що через пошкодження з Україною точно не зіграють такі футболісти, як Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Орельєн Чуамені.

А напередодні гри пошкодження виявили у Камавінги та захисника "Барселони" Жюля Кюнде.

Матч Франція – Україна у рамках п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбудеться 13 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Дешама може достроково гарантувати собі вихід на мундіаль у разі перемоги або нічиєї.

Раніше стало відомо, що Ребров не вніс двох ключових виконавців у заявку на матч з Францією.

Також дізнайтеся, де і як дивитися безкоштовно матч Франція – Україна у відборі на ЧС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Франція
Новини
Україна почала спільно з США випускати дрони-перехоплювачі, - Зеленський
Україна почала спільно з США випускати дрони-перехоплювачі, - Зеленський
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе