Франція терміново підсилюється перед Україною: Дешам довикликав сина легенди
Збірна Франції терміново підсилила склад перед матчами відбіркового турніру ЧМ-2026 проти України та Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Французької футбольної федерації.
Підсилення команди Дешама
До складу "триколірних" довикликано півзахисника туринського "Ювентуса" Хефрена Тюрама, який має замінити травмованого Едуардо Камавінгу з мадридського "Реала".
Як повідомлялось раніше, Камавінга пропустив вчорашнє тренування збірної та займався індивідуально під наглядом фізіотерапевтів.
Хто такий Хефрен Тюрам
Хефрен – син легендарного захисника збірної Франції Ліліана Тюрама. Його дебют за національну збірну відбувся у березні 2023 року в матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Нідерландів.
24-річний хавбек уже має три поєдинки за головну команду Франції. У жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 Тюрам відіграв повний матч проти Азербайджану, де продемонстрував упевнену гру в центрі поля.
Тюрам виступає за туринський “Ювентус”. У сезоні-2025/26 він провів за клуб 13 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив два асисти.
Втрати збірної Франції
Ще раніше стало відомо, що через пошкодження з Україною точно не зіграють такі футболісти, як Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Орельєн Чуамені.
А напередодні гри пошкодження виявили у Камавінги та захисника "Барселони" Жюля Кюнде.
Матч Франція – Україна у рамках п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбудеться 13 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Дешама може достроково гарантувати собі вихід на мундіаль у разі перемоги або нічиєї.
