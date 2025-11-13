ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Франция срочно усиливается перед Украиной: Дешам довызвал сына легенды

Четверг 13 ноября 2025 10:24
UA EN RU
Франция срочно усиливается перед Украиной: Дешам довызвал сына легенды Фото: Хефрен Тюрам (x.com/equipedefrance)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Франции срочно усилила состав перед матчами отборочного турнира ЧМ-2026 против Украины и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Французской футбольной федерации.

Усиление команды Дешама

В состав "трехцветных" довызван полузащитник туринского "Ювентуса" Хефрен Тюрам, который должен заменить травмированного Эдуардо Камавингу из мадридского "Реала".

Как сообщалось ранее, Камавинга пропустил вчерашнюю тренировку сборной и занимался индивидуально под наблюдением физиотерапевтов.

Франция срочно усиливается перед Украиной: Дешам довызвал сына легенды

Кто такой Хефрен Тюрам

Хефрен - сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Его дебют за национальную сборную состоялся в марте 2023 года в матче квалификации к Евро-2024 против Нидерландов.

24-летний хавбек уже имеет три поединка за главную команду Франции. В октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Тюрам сыграл полный матч против Азербайджана, где продемонстрировал уверенную игру в центре поля.

Тюрам выступает за туринский "Ювентус". В сезоне-2025/26 он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

Потери сборной Франции

Еще ранее стало известно, что из-за повреждений с Украиной точно не сыграют такие футболисты, как Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Орельен Чуамени.

А накануне игры повреждения обнаружили у Камавинги и защитника "Барселоны" Жюля Кюнде.

Матч Франция - Украина в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026 состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Дешама может досрочно гарантировать себе выход на мундиаль в случае победы или ничьей.

Ранее стало известно, что Ребров не внес двух ключевых исполнителей в заявку на матч с Францией.

Также узнайте, где и как смотреть бесплатно матч Франция - Украина в отборе на ЧМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Франция
Новости
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики, - Зеленский
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт