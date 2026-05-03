ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Гол-красень Пономаренка та відповідь "Шахтаря": "Динамо" програло напіврезерву "гірників" у "Класичному"

19:58 03.05.2026 Нд
4 хв
Кияни фактично передали суперникам чемпіонську естафету
aimg Андрій Костенко
Гол-красень Пономаренка та відповідь "Шахтаря": "Динамо" програло напіврезерву "гірників" у "Класичному" "Динамо" – "Шахтар" (фото: УПЛ)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зійшлися у "Класичному" втретє в поточному сезоні. Матч 26-го туру УПЛ уже не мав для "гірників" критичного значення, проте напругу поєдинку це не знизило.

Про найцікавіші моменти битви грандів та фінальний результат протистояння – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: "Полісся" переграло "Металіст 1925" та впритул наблизилося до ЛНЗ у таблиці УПЛ

УПЛ, 26-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 1:2

Голи: Пономаренко, 13 – Феррейра, 50, Траоре, 68

Розклади перед грою

"Шахтар" уже майже забезпечив собі чемпіонство у внутрішній першості, а пріоритетом для "гірників" зараз є виступ у європейській Лізі конференцій. Тому для Арди Турна матч-відповідь півфіналу континентального турніру з англійським "Крістал Пелас" (7 травня) набагато важливіший, ніж протистояння з "Динамо".

Звісно, тут був фактор принциповості. Але треба думати про стан і здоров'я футболістів, яким доводиться долати чималі відстані у подорожах по Європі, що впливає на підготовку до матчів.

Для "Динамо" ж, навпаки, поєдинок мав не лише символічне, а й дуже значне практичне значення. "Біло-сині" все ще сподіваються зачепитися за нагороди першості. А успіхи головного конкурента – житомирського "Полісся" не дають права на похибку.

Ставлення команд та їхніх тренерів до протистояння показали й стартові склади на "Класичне". Якщо Ігор Костюк виставив бойову обойму, то його колега Туран – значно полегшив "старт" і дав перепочити більшості гравців, що билися у першій півфінальній грі Ліги конференцій. З футболістів твердої основи матч розпочали лише двоє – Дмитро Різник та Микола Матвієнко.

Команди вийшли на поле в таких складах.

  • "Динамо": Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Редушко – Пономаренко.
  • "Шахтар": Різник – Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азаров – Назарина, Бондаренко, Ізакі, Феррейра, Невертон – Траоре.

Перший тайм: шедевр Пономаренка

Гра розпочалася з активності киян і вже на 11-й хвилині Олександр Караваєв влучив у штангу.

А через дві хвилини м'яч опинився у воротах "гірників". Голом-шедевром Відзначився Матвій Пономаренко. Форвард "Динамо" в центрі поля обікрав Єгора Назарину та ефектним ударом відправив м'яч у ворота через Різника, який вийшов далеко в поле. Це був вже 12-й гол Матвія у поточному чемпіонаті України.

Після цього "Шахтар" додав обертів і вже "гірники" стали створювати перспективні моменти. Протягом трьох хвилин спочатку Матвієнко небезпечно бив головою, а потім Лукас Феррейра наніс удар трохи вище воріт.

На 29-й хвилині Туран був змушений провести заміну. Пошкодження отримав Марлон Сантос, якого замінив Вінісіус Тобіас.

Під завісу тайму Лассіна Траоре з лінії воротарського влучив у поперечину, але арбітр зафіксував офсайд у форварда "Шахтаря".

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "Динамо".

Другий тайм: відповідь "Шахтаря"

У "Шахтаря" після перерви замість Назарини та Невертона вийшли Дмитро Криськів і Проспер Оба. Це додало "гірникам" мобільності в атаці і дуже швидко принесло результат.

На 50-й хвилині після прострілу Проспера до штрафного Траоре відкинув м'яч під удар Феррейрі, а той з рикошетом відправив м'яч у ворота – 1:1.

Після цього "гірники" стали більше володіти м'ячем, хоча гра проходила переважно в центрі поля.

На 63-й хвилині Туран кинув у бій Олега Очеретька, який вийшов на поле замість Романа Бондаренка.

А на 68-й "Шахтар" забив вдруге та вийшов уперед. Після сильного удара Матвієнка Руслан Нещерет відбив м'яч перед собою, а Траоре першим встиг на добивання.

Костюк зробив екстрені заміни - на полі з'явилися орієнтовані на атаку Олександр Яцик, Шола Огундана, а згодом - Олександр Піхальонок та Едуардо Герреро.

Панамець на 85-й хвилині відправив м'яч у сітку воріт "Шахтаря". Проте радість киян була передчасною: суддя після перегляду ВАР зафіксував офсайд та гол не зарахував. Герреро міг урятувати "Динамо" вже в компенсований час, проте з меж воротарського пробив повз ворота.

Турнірне становище після матчу

Попри ефектний старт господарів, фінальний свисток зафіксував перемогу "Шахтаря" з рахунком 2:1. "Динамо" понад п'ять років не може перемогти найбільш принципового суперника в рамках УПЛ. Востаннє це сталося 17 квітня 2021 року. Відтоді п'ять разів перемагав донецький клуб, ще чотири зусрічі принесли нічию.

Цей успіх дозволив "гірникам" зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ, де вони наразі мають 63 очки. Завдяки здобутим трьом балам донецький клуб збільшив відрив від найближчого переслідувача - черкаського ЛНЗ - до 10 пунктів.

Поразка у "Класичному" залишила "Динамо" на четвертій сходинці з активом у 47 балів. До завершення національної першості командам залишилося зіграти всього чотири тури, що робить позиції "гірників" у боротьбі за чемпіонство фактично недосяжними.

Раніше ми розповіли, хто такий Андреа Мальдера, що став претендентом номер один на посаду головного тренера збірної України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Динамо Шахтар
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги