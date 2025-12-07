UA

Енріке обурений. Чому насправді Забарний не зіграв за ПСЖ разом з росіянином

Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч 15-го туру чемпіонату Франції проти "Ренна". Натомість вперше цього сезону в стартовому складі з'явився російський голкіпер Матвій Сафонов. І саме це стало приводом для запитань до тренера Луїса Енріке.

Про те, як керманич парижан пояснив ситуацію, розповідає РБК-Україна.

Бурхлива реакція Енріке

Головний тренер ПСЖ надзвичайно емоційно відповів на питання журналістів, чи йдеться про небажання українця грати в одній команді з росіянином.

За слова наставника, пов'язувати відсутність Забарного з появою Сафонова – "абсолютний нонсенс".

"Це неймовірно! Кожного разу, коли ви ставите таке запитання, ви створюєте проблему. Забарний просто хворий. Просто хворий – і все. Він був хворий останні два дні. Але я знаю, що важливіше говорити про скандал і постійно шукати інший", - наводить слова тренера FootMercato.

Тренер також підкреслив, що не варто вигадувати додаткові сенсації навколо команди, яка зараз зосереджена на боротьбі в чемпіонаті.

Зазначимо, що вихід Сафонова у старті пов'язаний з тим, що основний воротар парижан Люка Шевальє зазнав травми.

Поєдинок завершився впевненою перемогою ПСЖ - 5:0. Парижани посідають другу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від "Ланса" на одне очко. 

Взаємини Забарного та Сафонова: що відомо

У нинішньому сезоні Ілля Забарний уже відіграв 16 матчів у всіх турнірах, забив один гол і отримав три жовті картки. Українець, що приєднався до ПСЖ улітку, став одним із ключових захисників команди Енріке.

За інформацією журналістів, під час переговорів про перехід український центрбек висував умову - аби російський воротар покинув команду.

Тим не менш Сафонов, якого ПСЖ придбав у "Краснодара" в червні 2024 року за 20 млн євро, залишився в Парижі.

Після цього Забарний визнав, що професійний контракт зобов'язує його працювати в команді, навіть якщо в ній залишаються гравці з РФ.

Французькі журналісти повідомляють, що Забарний нібито повністю ігнорує голкіпера збірної Росії. "Його комунікація з Сафоновим у клубі зведена до нуля", – стверджують місцеві ЗМІ.

