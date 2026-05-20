Екзамен для "тигрів" та погоня за рекордом: кубкова історія "Динамо" та "Чернігова" перед фіналом

Сьогодні у Львові відбудеться вирішальний матч за Кубок України сезону-2025/26 , у якому зійдуться київське "Динамо" та головний сенсаційний прорив року – "Чернігів". Столичний гранд намагатиметься повернути трофей після тривалої паузи, для сіверян сам вихід у фінал є кульмінацією справжньої футбольної казки.

Історичний фінал для "Чернігова"

Для представника Першої ліги сьогоднішній матч – найважливіша подія з моменту заснування клубу. Пройшовши божевільний шлях із 1/32 фіналу, переживши три серії пенальті та здолавши у півфіналі "Металіст 1925" у меншості з 4-ї хвилини, "тигри" вже переписали історію.

Це лише другий випадок, коли до фіналу Кубка пробився клуб Першої ліги. У 2019 році це вперше вдалося "Інгульцю" з Петрового. Незалежно від фінального результату, чернігівці вже забезпечили собі статус головного відкриття сезону.

Ювілейна битва "Динамо"

Для київського гранда сьогоднішній фінал є вже 20-м у кубковій історії клубу. "Біло-сині" прагнуть повернути трофей до Києва, який вони востаннє здобували у 2021 році. Після того була пауза через скасування турнірів у 2022 та 2023 роках, а також дворічне домінування донецького "Шахтаря".

Наразі "Динамо" має у своєму арсеналі 13 Кубків України. У разі перемоги над амбітним новачком, кияни скоротять відставання від "Шахтаря" (у якого 15 трофеїв).

Як кияни грали у фіналах

З попередніх 19-ти спроб "біло-сині" виграли 13 вирішальних матчів та у 6-ти випадках поступалися.

Усі фінали "Динамо" в Кубку України:

1993. "Динамо" – "Карпати" (Львів) – 2:1

1996. "Динамо" – "Нива" (Вінниця) – 2:0

– "Нива" (Вінниця) – 2:0 1998. "Динамо" – ЦСКА (Київ) – 2:1

1999. "Динамо" – "Карпати" (Львів) – 3:0

– "Карпати" (Львів) – 3:0 2000. "Динамо" – "Кривбас" (Кривий Ріг) – 1:0

2002. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:3 (дод. час)

– 2:3 (дод. час) 2003. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:1

2005. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 1:0

– "Шахтар" (Донецьк) – 1:0 2006. "Динамо" – "Металург" (Запоріжжя) – 1:0

2007. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:1

– "Шахтар" (Донецьк) – 2:1 2008. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:2

2011. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:2

– 0:2 2014. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:1

2015. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:0 (пен. - 5:4)

– "Шахтар" (Донецьк) – 0:0 (пен. - 5:4) 2017. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:1

2018. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:2

– 0:2 2020. "Динамо" – "Ворскла" (Полтава) – 1:1 (пен. - 8:7)

2021. "Динамо" – "Зоря" (Луганськ) – 1:0 (дод. час)

– "Зоря" (Луганськ) – 1:0 (дод. час) 2025. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 1:1 (пен. – 5:6)

Хто вигравав Кубок раніше

За всю історію незалежного українського футболу лише п'ять клубів мали честь підіймати цей трофей над головою.