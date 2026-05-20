Екзамен для "тигрів" та погоня за рекордом: кубкова історія "Динамо" та "Чернігова" перед фіналом
Сьогодні у Львові відбудеться вирішальний матч за Кубок України сезону-2025/26, у якому зійдуться київське "Динамо" та головний сенсаційний прорив року – "Чернігів". Столичний гранд намагатиметься повернути трофей після тривалої паузи, для сіверян сам вихід у фінал є кульмінацією справжньої футбольної казки.
Напередодні вирішального протистояння РБК-Україна нагадує про кубкові досягнення фіналістів та історію попередніх переможців турніру.
Історичний фінал для "Чернігова"
Для представника Першої ліги сьогоднішній матч – найважливіша подія з моменту заснування клубу. Пройшовши божевільний шлях із 1/32 фіналу, переживши три серії пенальті та здолавши у півфіналі "Металіст 1925" у меншості з 4-ї хвилини, "тигри" вже переписали історію.
Це лише другий випадок, коли до фіналу Кубка пробився клуб Першої ліги. У 2019 році це вперше вдалося "Інгульцю" з Петрового. Незалежно від фінального результату, чернігівці вже забезпечили собі статус головного відкриття сезону.
Ювілейна битва "Динамо"
Для київського гранда сьогоднішній фінал є вже 20-м у кубковій історії клубу. "Біло-сині" прагнуть повернути трофей до Києва, який вони востаннє здобували у 2021 році. Після того була пауза через скасування турнірів у 2022 та 2023 роках, а також дворічне домінування донецького "Шахтаря".
Наразі "Динамо" має у своєму арсеналі 13 Кубків України. У разі перемоги над амбітним новачком, кияни скоротять відставання від "Шахтаря" (у якого 15 трофеїв).
Як кияни грали у фіналах
З попередніх 19-ти спроб "біло-сині" виграли 13 вирішальних матчів та у 6-ти випадках поступалися.
Усі фінали "Динамо" в Кубку України:
- 1993. "Динамо" – "Карпати" (Львів) – 2:1
- 1996. "Динамо" – "Нива" (Вінниця) – 2:0
- 1998. "Динамо" – ЦСКА (Київ) – 2:1
- 1999. "Динамо" – "Карпати" (Львів) – 3:0
- 2000. "Динамо" – "Кривбас" (Кривий Ріг) – 1:0
- 2002. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:3 (дод. час)
- 2003. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:1
- 2005. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 1:0
- 2006. "Динамо" – "Металург" (Запоріжжя) – 1:0
- 2007. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:1
- 2008. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:2
- 2011. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:2
- 2014. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 2:1
- 2015. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:0 (пен. - 5:4)
- 2017. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:1
- 2018. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 0:2
- 2020. "Динамо" – "Ворскла" (Полтава) – 1:1 (пен. - 8:7)
- 2021. "Динамо" – "Зоря" (Луганськ) – 1:0 (дод. час)
- 2025. "Динамо" – "Шахтар" (Донецьк) – 1:1 (пен. – 5:6)
Хто вигравав Кубок раніше
За всю історію незалежного українського футболу лише п'ять клубів мали честь підіймати цей трофей над головою.
- "Шахтар" (Донецьк) – 15 трофеїв: абсолютний лідер та тріумфатор двох попередніх розіграшів (2024, 2025).
- "Динамо" (Київ) – 13 трофеїв: найчастіший учасник фінальних поєдинків.
- "Чорноморець" (Одеса) – 2 трофеї: переможець першого розіграшу у 1992 році, повторив успіх у 1994-му.
- "Ворскла" (Полтава) – 1 трофей: у 2009 році сенсаційно перемогли у фіналі "Шахтар".
- "Таврія" (Сімферополь) – 1 трофей: історичний кубковий тріумф стався у 2010 році (перемога над донецьким "Металургом").
