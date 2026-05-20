Главная » Развлечения » Спорт

Экзамен для "тигров" и погоня за рекордом: кубковая история "Динамо" и "Чернигова" перед финалом

13:30 20.05.2026 Ср
3 мин
Киевляне сыграют свой 20-й финал в истории, представитель Первой лиги - дебютирует на таком уровне
aimg Андрей Костенко
Вратарь "тигров" Максим Татаренко в полуфинале против "Металлиста 1925" (фото: ФК "Чернигов")
Сегодня во Львове состоится решающий матч за Кубок Украины сезона-2025/26, в котором сойдутся киевское "Динамо" и главный сенсационный прорыв года - "Чернигов". Столичный гранд будет пытаться вернуть трофей после длительной паузы, для черниговцев сам выход в финал является кульминацией настоящей футбольной сказки.

Накануне решающего противостояния РБК-Украина напоминает о кубковых достижениях финалистов и истории предыдущих победителей турнира.

Исторический финал для "Чернигова"

Для представителя Первой лиги сегодняшний матч - важнейшее событие с момента основания клуба. Пройдя сумасшедший путь с 1/32 финала, пережив три серии пенальти и одолев в полуфинале "Металлист 1925" в меньшинстве с 4-й минуты, "тигры" уже переписали историю.

Это лишь второй случай, когда в финал Кубка пробился клуб Первой лиги. В 2019 году это впервые удалось "Ингульцу" из Петрово. Независимо от финального результата, черниговцы уже обеспечили себе статус главного открытия сезона.

Юбилейная битва "Динамо"

Для киевского гранда сегодняшний финал является уже 20-м в кубковой истории клуба. "Бело-синие" стремятся вернуть трофей в Киев, который они в последний раз получали в 2021 году. После того была пауза из-за отмены турниров в 2022 и 2023 годах, а также двухлетнее доминирование донецкого "Шахтера".

Сейчас "Динамо" имеет в своем арсенале 13 Кубков Украины. В случае победы над амбициозным новичком, киевляне сократят отставание от "Шахтера" (у которого 15 трофеев).

Как киевляне играли в финалах

Из предыдущих 19-ти попыток "бело-синие" выиграли 13 решающих матчей и в 6-ти случаях уступали.

Все финалы "Динамо" в Кубке Украины:

  • 1993. "Динамо" - "Карпаты" (Львов) - 2:1
  • 1996. "Динамо" - "Нива" (Винница) - 2:0
  • 1998. "Динамо" - ЦСКА (Киев) - 2:1
  • 1999. "Динамо" - "Карпаты" (Львов) - 3:0
  • 2000. "Динамо" - "Кривбасс" (Кривой Рог) - 1:0
  • 2002. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:3 (доп. время)
  • 2003. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:1
  • 2005. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 1:0
  • 2006. "Динамо" - "Металлург" (Запорожье) - 1:0
  • 2007. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:1
  • 2008. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2
  • 2011. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2
  • 2014. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:1
  • 2015. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:0 (пен. - 5:4)
  • 2017. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:1
  • 2018. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2
  • 2020. "Динамо" - "Ворскла" (Полтава) - 1:1 (пен. - 8:7)
  • 2021. "Динамо" - "Заря" (Луганск) - 1:0 (доп. время)
  • 2025. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 1:1 (пен. - 5:6)

Кто выигрывал Кубок ранее

За всю историю независимого украинского футбола только пять клубов имели честь поднимать этот трофей над головой.

  • "Шахтер" (Донецк) - 15 трофеев: абсолютный лидер и триумфатор двух предыдущих розыгрышей (2024, 2025).
  • "Динамо" (Киев) - 13 трофеев: самый частый участник финальных поединков.
  • "Черноморец" (Одесса) - 2 трофея: победитель первого розыгрыша в 1992 году, повторил успех в 1994-м.
  • "Ворскла" (Полтава) - 1 трофей: в 2009 году сенсационно победили в финале "Шахтер".
  • "Таврия" (Симферополь) - 1 трофей: исторический кубковый триумф произошел в 2010 году (победа над донецким "Металлургом").

Ранее мы сообщили, что Ярмоленко догнал Реброва и оказался в шаге от абсолютного рекорда УПЛ.

