Перший список Мальдери: збірна України оголосила склад на літні матчі та назвала новий тренерський штаб
Новий головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера визначився зі своїм першим офіційним складом. Головна команда країни оголосила список футболістів, які викликані на літній навчально-тренувальний збір та товариські поєдинки проти Польщі та Данії. Також італійський фахівець офіційно представив своїх асистентів.
Про перші кадрові рішення нового очільника "синьо-жовтих" розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.
Дебютанти, легіонери та повернення капітана
У першому списку Андреа Мальдери опинилися два абсолютні новачки національної команди: лави збірної поповнили захисник румунської "Університаті" Олександр Романчук та півзахисник канадського "Монреаля" Геннадій Синчук. Крім того, до табору «синьо-жовтих» повертається досвідчений Андрій Ярмоленко.
Загалом склад збірної України виглядає так:
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо").
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олександр Романчук ("Університатя", Румунія).
Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва - "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва - "Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія).
Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія).
Нагадаємо, що в межах цього збору українці зіграють два контрольні спаринги: 31 травня проти збірної Польщі та 7 червня проти команди Данії.
Хто увійшов до штабу Мальдери
Паралельно Андреа Мальдера сформував команду помічників, які допомагатимуть йому керувати збірною. До тренерського штабу італійця увійшли як вітчизняні фахівці, так і його співвітчизник.
Асистентами головного тренера стали екс-гравці національної збірної України - титулований екс-капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко, який розпочинає свій тренерський шлях, та досвідчений Володимир Єзерський. Також допомагати Мальдері буде італійський спеціаліст Паскуале Каталано, відомий своєю роботою на батьківщині.
