"Чернігів" – "Динамо" у фіналі Кубка України: все про матч та де дивитися безкоштовно

10:36 20.05.2026 Ср
3 хв
У битві за трофей зійдуться український гранд та амбітний дебютант фіналів
aimg Андрій Костенко
Переможець отримає новий трофей Кубка України (фото: УАФ)
Сьогодні, 20 травня відбудеться фінальний поєдинок Кубка України з футболу сезону-2025/26. У битві за трофей зійдуться представник Першої ліги "Чернігів" та багаторазовий переможець турніру – київське "Динамо".

Про основні деталі протистояння та де знайти вільну трансляцію зустрічі – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: "Полісся" та ЛНЗ залишають "Динамо" в грі: як виглядає таблиця УПЛ перед фінальним туром

Місце та час початку

Вирішальний поєдинок за національний Кубок прийматиме стадіон "Арена Львів". Старт заплановано – на 18:00. Головним арбітром матчу буде Олександр Шандор зі Львова.

Варто зазначити, що львівська арена вже приймала фінал Кубка у 2016 році, коли донецький "Шахтар" переграв "Зорю" (2:0).

Загалом вирішальні поєдинки попередніх турнірів найчастіше відбувалися у Києві – 18 разів. П'ять фіналів приймав Харків, два – Дніпро. По одному разу долю трофею вирішували у Сумах, Полтаві, Львові, Запоріжжі, Тернополі, Рівному та Житомирі.

Шлях команд до фіналу

Обидва колективи продемонстрували впевнену, хоча й різну гру на попередніх стадіях.

"Чернігів" розпочав турнір з 1/32 фіналу та пройшов п'ятьох суперників.

  • 1/32 фіналу. "Атлет" (Київ, 2 ліга) – 1:0
  • 1/16 фіналу. "Кривбас" (Кривий Ріг, УПЛ) – 3:0 (технічна перемога)
  • 1/8 фіналу. "Лісне" (2 ліга) – 1:1, пен. – 4:3
  • 1/4 фіналу. "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – 0:0, пен. – 5:4
  • 1/2 фіналу. "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – 0:0, пен. – 6:5

"Динамо" старувало з 1/16-ї. На шляху до фіналу кияни вибили з турніру чинного володаря трофею – донецький "Шахтар".

  • 1/16 фіналу. "Олександрія" (УПЛ) – 2:1
  • 1/8 фіналу. "Шахтар" (Донецьк, УПЛ) – 2:1
  • 1/4 фіналу. "Інгулець" (Петрове, 1 ліга) – 2:0
  • 1/2 фіналу. "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – 3:0

Історичне значення матчу

Для обох клубів цей поєдинок має особливий підтекст.

Для київського "Динамо" це шанс здобути свій 14-й Кубок України в історії та повернути трофей у столицю вперше з сезону-2020/21. Минулого року кияни поступилися у фіналі "Шахтарю" в серії 11-метрових.

Для "Чернігова" вихід у фінал уже став історичним досягненням, адже команда вперше дісталася такої стадії турніру і спробує створити головну сенсацію сезону.

Додамо, що представники елітного дивізіону та Першої ліги зіграють у фіналі Кубка України вдруге. У 2019 році "Шахтар" у вирішальному поєдинку розгромив "Інгулець" з Петрового (4:0).

Новий трофей Кубка України (фото: УАФ)

Який трофей отримає переможець

Володар Кубка України-2025/26 стане першим, хто отримає новий трофей. Замість традиційної чаші тепер це – козацька булава, оточена 11 списами.

За інформацією УАФ, булава символізує силу та непереможність, а її образ натхненний постаттю кошового отамана Івана Сірка, який, згідно з легендами, не програв жодної битви. А 11 списів – відсилання до єдності 11 гравців на полі, які ведуть команду до перемоги.

Де дивитися матч безкоштовно

Фінальну битву у відкритому доступі покаже YouTube-канал UPL TV. Також трансляція буде доступна на Megogo (Т2 та кабельні мережі).

Раніше ми повідомили, що Ярмоленко наздогнав Реброва і опинився за крок від абсолютного рекорду УПЛ.

