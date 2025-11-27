Ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про скандали на проєкті

Що сказала Надія про скандали на "Холостяку"

Вона зізналася, що суперечки між дівчатами виникали з різних причин. Так, хтось відчував конкуренцію, а хтось прагнув привернути до себе увагу.

"Тут дуже по-різному. Були дівчата, які, це було дуже видно, відчували конкуренцію. А були дівчата, які просто не розбирались в ситуаціях і починали додавати вогню, щоб привернути до себе увагу. Обидва варіанти там були", - розповіла вона.

Крім того, Авраменко поділилася ставленням до учасниць проєкту. Вона розкрила, чи змінилися її висновки про "суперниць" вже після перегляду шоу.

"Дівчата, які мені не подобались з самого початку, не подобаються і зараз. Моя думка не змінювалася, тому ні в кому не розчарувалася. Мої висновки стосовно дівчат були одразу правильними", - розповіла вона.

Надія також назвала учасниць, з якими не вдалося знайти спільну мову. Це тренерка Ольга, Валерія та Оксана, хоча з останньою вона іноді спілкувалася в домі.

"Але як людина вона мені не зайшла", - зауважила вона.

Надя з "Холостяка" про скандали на проєкті (фото: пресслужба)

Скандал з Софією Шамією - "спланована акція"?

Прокоментувала ексучасниця і перепалку між Оксаною та "Міс Україна-2023", внаслідок якої остання раптово покинула проєкт. Надія чесно зізналася, що сама не зрозуміла причин сварки.

"Взагалі не розумію, що це було. На мою думку, я нікого не захищаю зараз, це можна було вирішити особисто. Якщо в Оксани були якісь питання до Софії, то вони могли поговорити про це не так", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Надія з "Холостяка" розкрила правду про Цимбалюка та назвала ідеальну для нього жінку.