Екс-футболіста "Динамо" й "Шахтаря" покарали за спробу втекти з України

Понеділок 24 листопада 2025 15:46
Екс-футболіста "Динамо" й "Шахтаря" покарали за спробу втекти з України Фото: Артур Рудько (instagram.com/rudko_artur)
Автор: Андрій Костенко

Окнянський районний суд Одеської області визнав колишнього голкіпера київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька винним у спробі незаконного перетину державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Що вирішив суд

Суд наклав на 33-річного екс-футболіста штраф у розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 13 600 гривень.

Крім того, з нього стягнуто судовий збір – 605,60 грн на користь держави.

Якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів після цього, сума стягнення автоматично подвоюється – до 27 200 гривень у порядку примусового виконання.

За що судили футболіста

У вересні поточного року Рудька затримали під час спроби нелегально залишити територію України.

Футболіст перебував у групі, яка планувала перехід через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. За даними ДПСУ, кожен із затриманих мав сплатити організаторам незаконної акції по 8 тисяч доларів у криптовалюті.

Повідомлялося, що після оформлення адміністративних матеріалів Рудька направили до одного з навчальних центрів Збройних сил України для проходження базової військової підготовки.

Куди тікав воротар

Останнім клубом Рудька був одеський "Чорноморець", який у сезоні-2024/25 вилетів з УПЛ у Першу лігу. Після цього голкіпер перебував у статусі вільного агента.

За наявною інформацією, його новим клубом мала стати азербайджанська "Габала", деталі угоди з якою вже були узгоджені онлайн.

Раніше футболіст визнавав, що не може знайти команду для продовження кар'єри в Україні. Саме тому він і намагався домовитися з закордонним клубом.

Хто такий Артур Рудько

33-річний уродженець Києва, вихованець академії "Динамо".

За свою кар'єру голкіпер виступав за провідні клуби України – київське "Динамо" та донецький "Шахтар". А також – ужгородську "Говерлу", харківський "Металіст" та одеський "Чорноморець". Також він мав досвід гри за кордоном: у кіпрському "Пафосі" та польському "Леху".

На його рахунку два матчі у складі молодіжної збірної України.

Раніше ми повідомляли, що легенда "Шахтаря" офіційно завершив кар'єру.

Також дізнайтеся про дату й час жеребкування чвертьфіналу Кубка України.

