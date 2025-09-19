ua en ru
Куди тікав Рудько? Затриманого на кордоні ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" чекали в зарубіжному клубі

П'ятниця 19 вересня 2025 11:59
Куди тікав Рудько? Затриманого на кордоні ексворотаря "Динамо" та "Шахтаря" чекали в зарубіжному клубі Фото: Артур Рудько (ФК "Чорноморець")
Автор: Андрій Костенко

33-річний голкіпер Артур Рудько, затриманий під час спроби незаконного перетину державного кордону України, планував продовжити кар'єру в зарубіжному клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Динамоманію".

Чекав контракт у "Габалі"

Його новим клубом мала стати азербайджанська "Габала", деталі угоди з якою вже були узгоджені онлайн.

Раніше футболіст визнавав, що не може знайти команду для продовження кар'єри в Україні. Саме тому він і намагався домовитися з закордонним клубом.

"Габала", яка минулого сезону виграла другий за силою дивізіон чемпіонату Азербайджану, у поточній першості країни йде на передостанньому місці в елітній лізі.

Команда дійсно має проблеми з голкіперами. У складі – лише два гравця цього амплуа: 34-річний ветеран Салхат Агаєв та 17-річний Хабіб Хушанов. Клуб не зумів придбати виконавця на проблемну позицію до завершення трансферного вікна та шукав підсилення на ринку вільних агентів. Тоді в полі зору й опинився Рудько, на якого серйозно розраховували.

Зазначимо також, що з грудня 2014 року до травня 2018-го "Габалу" очолював український фахівець Роман Григорчук.

Хто такий Артур Рудько

33-річний уродженець Києва, вихованець академії "Динамо".

За свою кар'єру голкіпер виступав за провідні клуби України – київське "Динамо" та донецький "Шахтар". А також – ужгородську "Говерлу", харківський "Металіст" та одеський "Чорноморець". Також він мав досвід гри за кордоном: у кіпрському "Пафосі" та польському "Леху".

На його рахунку два матчі у складі молодіжної збірної України. Останнім часом Рудько грав за "Чорноморець", який минулого сезону вилетів з УПЛ у Першу лігу. Зараз футболіст перебуває у статусі вільного агента.

Спроба виїхати з України

Як повідомлялося раніше, Рудько планував перехід через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. За даними ДПСУ, кожен із затриманих мав сплатити організаторам незаконної акції по 8 тисяч доларів у криптовалюті.

Раніше ми повідомляли, як українські футболісти-зрадники осоромилися у чемпіонаті Росії.

Також читайте, як гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство з українського на хорватське.

