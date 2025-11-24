Экс-футболиста "Динамо" и "Шахтера" наказали за попытку сбежать из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений .

Что решил суд

Суд наложил на 33-летнего экс-футболиста штраф в размере 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 13 600 гривен.

Кроме того, с него взыскан судебный сбор - 605,60 грн в пользу государства.

Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней после этого, сумма взыскания автоматически удваивается - до 27 200 гривен в порядке принудительного исполнения.

За что судили футболиста

В сентябре текущего года Рудько задержали при попытке нелегально покинуть территорию Украины.

Футболист находился в группе, которая планировала переход через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. По данным ГПСУ, каждый из задержанных должен был заплатить организаторам незаконной акции по 8 тысяч долларов в криптовалюте.

Сообщалось, что после оформления административных материалов Рудько направили в один из учебных центров Вооруженных сил Украины для прохождения базовой военной подготовки.

Куда бежал вратарь

Последним клубом Рудько был одесский "Черноморец", который в сезоне-2024/25 вылетел из УПЛ в Первую лигу. После этого голкипер находился в статусе свободного агента.

По имеющейся информации, его новым клубом должна была стать азербайджанская "Габала", детали сделки с которой уже были согласованы онлайн.

Ранее футболист признавал, что не может найти команду для продолжения карьеры в Украине. Именно поэтому он и пытался договориться с зарубежным клубом.

Кто такой Артур Рудько

33-летний уроженец Киева, воспитанник академии "Динамо".

За свою карьеру голкипер выступал за ведущие клубы Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". А также - ужгородскую "Говерлу", харьковский "Металлист" и одесский "Черноморец". Также он имел опыт игры за рубежом: в кипрском "Пафосе" и польском "Лехе".

На его счету два матча в составе молодежной сборной Украины.