ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Экс-футболиста "Динамо" и "Шахтера" наказали за попытку сбежать из Украины

Понедельник 24 ноября 2025 15:46
UA EN RU
Экс-футболиста "Динамо" и "Шахтера" наказали за попытку сбежать из Украины Фото: Артур Рудько (instagram.com/rudko_artur)
Автор: Андрей Костенко

Окнянский районный суд Одесской области признал бывшего голкипера киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артура Рудько виновным в попытке незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Что решил суд

Суд наложил на 33-летнего экс-футболиста штраф в размере 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 13 600 гривен.

Кроме того, с него взыскан судебный сбор - 605,60 грн в пользу государства.

Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней после этого, сумма взыскания автоматически удваивается - до 27 200 гривен в порядке принудительного исполнения.

За что судили футболиста

В сентябре текущего года Рудько задержали при попытке нелегально покинуть территорию Украины.

Футболист находился в группе, которая планировала переход через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. По данным ГПСУ, каждый из задержанных должен был заплатить организаторам незаконной акции по 8 тысяч долларов в криптовалюте.

Сообщалось, что после оформления административных материалов Рудько направили в один из учебных центров Вооруженных сил Украины для прохождения базовой военной подготовки.

Куда бежал вратарь

Последним клубом Рудько был одесский "Черноморец", который в сезоне-2024/25 вылетел из УПЛ в Первую лигу. После этого голкипер находился в статусе свободного агента.

По имеющейся информации, его новым клубом должна была стать азербайджанская "Габала", детали сделки с которой уже были согласованы онлайн.

Ранее футболист признавал, что не может найти команду для продолжения карьеры в Украине. Именно поэтому он и пытался договориться с зарубежным клубом.

Кто такой Артур Рудько

33-летний уроженец Киева, воспитанник академии "Динамо".

За свою карьеру голкипер выступал за ведущие клубы Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". А также - ужгородскую "Говерлу", харьковский "Металлист" и одесский "Черноморец". Также он имел опыт игры за рубежом: в кипрском "Пафосе" и польском "Лехе".

На его счету два матча в составе молодежной сборной Украины.

Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" официально завершил карьеру.

Также узнайте о дате и времени жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Динамо Шахтер
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины