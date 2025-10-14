Екс-дружина Джастіна Трюдо порушила мовчання після чуток про роман політика з Кеті Перрі

Колишня дружина експрем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, телеведуча Софі Грегуар Трюдо, вперше висловилася публічно після того, як у мережі розлетілися фото політика з американською співачкою Кеті Перрі під час відпочинку на яхті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Невдовзі після появи знімків 50-річна Софі опублікувала у соцмережах відео з глибоким і, як припустили фанати, емоційним підтекстом.
"Люди, місця і навіть моменти, які колись здавалися нескінченними - час просить нас не чіплятися за них, і все ж ми чіпляємося. Я чіпляюся, бо чіплятися безпечніше, ніж відпускати", - сказала телеведуча.
"Але кохання ніколи не було про володіння. Воно завжди стосувалося присутності", - додала вона.
У підписі до допису жінка залишила ще кілька рядків, які багато хто сприйняв як натяк на її колишнього чоловіка.
"Ніщо з того, що ми любимо, не призначене для того, щоб зберігатися вічно. Люди, місця, моменти - все це призначено для того, щоб бути прожитим, а не володіти. Краса полягає в тому, щоб бути поруч: у спільному сміху, тихому погляді, серцебитті місця, перш ніж воно зміниться. Дозвольте собі любити те, що є тут, не намагаючись змусити це залишитися", - написала Софі.
Публікація миттєво викликала хвилю обговорень. Частина користувачів розцінила її як реакцію на світлини Джастіна Трюдо з Кеті Перрі, що нещодавно облетіли світові таблоїди.
Софі та Джастін Трюдо побралися у 2005 році. Разом вони виховали трьох дітей - Ксав’єра (17), Еллу-Грейс (16) та Адрієна (11).
Після 18 років шлюбу пара оголосила про розлучення у серпні 2023 року, пояснивши, що залишаються друзями та батьками, об’єднаними турботою про дітей.
Чутки про можливі стосунки Трюдо з Кеті Перрі з’явилися влітку 2024-го, коли їх бачили за вечерею в Монреалі.
11 жовтня Daily Mail опублікувала фотографії, де політик і співачка проводять день на яхті, насолоджуючись келихом вина.
Самі Трюдо й Перрі поки не коментували свій роман.
