Экс-жена Джастина Трюдо нарушила молчание после слухов о романе политика с Кэти Перри

Вскоре после появления снимков 50-летняя Софи опубликовала в соцсетях видео с глубоким и, как предположили фанаты, эмоциональным подтекстом.

"Люди, места и даже моменты, которые когда-то казались бесконечными - время просит нас не цепляться за них, и все же мы цепляемся. Я цепляюсь, потому что цепляться безопаснее, чем отпускать", - сказала телеведущая.

"Но любовь никогда не была о владении. Она всегда касалась присутствия", - добавила она.

В подписи к сообщению женщина оставила еще несколько строк, которые многие восприняли как намек на ее бывшего мужа.

"Ничто из того, что мы любим, не предназначено для того, чтобы храниться вечно. Люди, места, моменты - все это предназначено для того, чтобы быть прожитым, а не обладать. Красота заключается в том, чтобы быть рядом: в совместном смехе, тихом взгляде, сердцебиении места, прежде чем оно изменится. Позвольте себе любить то, что есть здесь, не пытаясь заставить это остаться", - написала Софи.

Реакция сети

Публикация мгновенно вызвала волну обсуждений. Часть пользователей расценила ее как реакцию на фотографии Джастина Трюдо с Кэти Перри, недавно облетевшие мировые таблоиды.

Не ты же опубликовала это после того, как твоего бывшего видели с Кэти Перри. Разве ты не отпустила его давно?

Я так рада, что ты бросила этого слабого мужчину. Ты слишком красива и великолепна для шоумена, любимая.

Смелая, добрая, красивая и умная. Какая замечательная смесь качеств в тебе. Твои слова вдохновляют в мире хаоса

Словесный салат. Много слов, но мы понятия не имеем, о чем она говорит или что она пытается сказать... Хотя она, безусловно, выражается загадочно... так почему бы просто не сказать это прямо?

Что известно о бывших супругах

Софи и Джастин Трюдо поженились в 2005 году. Вместе они воспитали троих детей - Ксавьера (17), Эллу-Грейс (16) и Адриена (11).

После 18 лет брака пара объявила о разводе в августе 2023 года, объяснив, что остаются друзьями и родителями, объединенными заботой о детях.

Софи Грегуар-Трюдо и Джастин Трюдо с детьми (фото: instagram.com/sophiegregoiretrudeau)

Слухи о возможных отношениях Трюдо с Кэти Перри появились летом 2024-го, когда их видели за ужином в Монреале.

11 октября Daily Mail опубликовала фотографии, где политик и певица проводят день на яхте, наслаждаясь бокалом вина.

Сами Трюдо и Перри пока не комментировали свой роман.