Дантес і Кацуріна знову разом? Як "спалилась" зіркова пара

Український співак Володимир Дантес і рестораторка Даша Кацуріна, схоже, знову проводять час разом на тлі чуток про розрив стосунків. Вони "спалилися" на дрібниці, яку помітили не всі.

Як "спалилася" пара

Кацуріна нещодавно виклала в Instagram "сторіз" зі своїм песиком Василем - тим самим, якого вона заводила разом з Дантесом. У короткому відео улюбленець грається з іншим собакою.

Stories Кацуріної (скріншот)

А за кілька годин схоже відео з Василем опублікував і сам Вова - у тому ж місці, з тими ж "дійовими особами".

"Зустріч зі старшим братом", - підписав кадри Дантес.

Stories Дантеса (скріншот)

Ані співак, ані бізнесвумен жодних пояснень не залишали. Проте цей збіг у "сторіз" може бути явним натяком, що між ними все ж збереглися теплі стосунки, навіть якщо офіційно про це поки не говорять.

Що відомо про стосунки Кацуріна та Дантеса

Влітку 2022 року стало відомо, що Володимир і Даша стали парою. Обоє на той момент пережили розлучення: артист з Надією Дорофєєвою, а дівчина - з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Вони швидко стали однією з найобговорюваніших зіркових пар.

Але наприкінці червня 2025 року в ЗМІ з’явилася інформація, що пара більше не разом.

Дантес і Кацуріна (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Після цього Кацуріна вирушила до Португалії, а в соцмережах зникли спільні фото. Також Даша писала, що "звільняє будинок", де вони жили разом з Володимиром.

Дантес, своєю чергою, публікував пости про "нові початки", а блогер Богдан Беспалов навіть зазначав, що артист нібито активно ходить на побачення.

Проте жоден з них офіційно не підтвердив розрив. А тепер, судячи з останніх відео, історія кохання Дантеса й Кацуріної може отримати продовження.