Денисенко "просто в лоб" спитали про роман з Савранським: що вона відповіла (відео)

Акторку Наталку Денисенко, яка нещодавно заговорила про друге весілля після розлучення з актором Андрієм Федінчиком, прямо запитали про її стосунки з підприємцем Юрієм Савранським. Нещодавно їх "заскочили" разом.

Як повідомляє РБК-Україна , у коментарі для нового випуску "Ближче до зірок" акторка заявила, що не очікувала на таку увагу до свого особистого життя.

Що сказала Наталка

Коли зірка почула питання про ймовірний роман, вона відмовилася говорити на цю тему. Також Денисенко не захотіла говорити і про Савранського.

При цьому вона зізналася, що навіть не очікувала на те, що на неї "поллється стільки бруду"

"Те, що люблять у нас люди розводити ср*чі на рівному місці, це, звичайно, вибиває. Дуже вибиває. Мені здається, вже те, що витримала я таку хвилю хейту навіть від найближчих людей - я можу витримати абсолютно все", - сказала Наталка.

На думку акторку, багато хто може думати, що їй все легко дається. І тому навколо її персони стільки чуток.

"Просто я розумію, що люди, коли дивляться на мене, вони думають: "Їй все далось легко, вона красива, вона успішна, вона гарна, вона багата". Не розуміють, якою ціною це далося мені", - додала вона.

Чому виникли чутки про роман Денисенко з Савранським

У вересні колишній чоловік акторки залишав гнівні коментарі під її фото, натякаючи, що саме Савранський з’явився в її житті ще під час шлюбу. Згодом заяви Федінчика були видалені, але скриншоти "розлетілися" мережею.

""Оооо!!! Юрка подарував!!! Коли я був не поряд... Вам все вернеться... Юрка Савранський... Він до речі під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко... Горіть у пеклі", - йшлося у коментарях.

Пізніше Денисенко зазначила, що не має наміру публічно сваритися з колишнім і вдячна за прожиті роки. А коментувати його слова вона не стала.

Пізніше акторка вперше публічно згадала Савранського, пояснивши, що він "друг і модель у рекламній кампанії бренду". Також вона наголосила, що говоритиме про особисте життя та нові стосунки лише тоді, коли "на руці буде діамант".

А нещодавно ж у мережі з'явилися фото, на яких Денисенко сидить у Савранського на колінах.