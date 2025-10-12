Кеті Перрі підігріла чутки про роман з колишнім прем'єр-міністром Канади (фото)
Схоже, американська попзірка Кеті Перрі знову закохана. Співачку, яка нещодавно розійшлася з актором Орландо Блумом, бачили під час пристрасних поцілунків із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Як повідомляє видання, пару помітили на борту яхти Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари, Каліфорнія.
На кадрах видно, як 40-річна виконавиця хіта California Gurls і 52-річний політик обіймаються та цілуються, не надто зважаючи на сторонні погляди.
Кеті була в чорному купальнику, а Трюдо - без сорочки, у звичайних джинсах.
Очевидці розповідають, що співачка причалила свою яхту до човна для спостереження за китами, після чого між ними розпочався "емоційний момент".
"Я не одразу зрозумів, хто це був, але коли побачив татуювання на його руці - все стало ясно. Це був Джастін Трюдо", - розповів свідок виданню.
Трюдо справді має впізнаване татуювання "ворона хайда" на плечі - символ народу хайда, одного з корінних племен Канади.
Чутки підтвердилися
Перші розмови про можливі стосунки Перрі та Трюдо з’явилися ще в липні, коли їх помітили в одному з елітних ресторанів Монреаля.
Тоді Кеті саме розпочала своє світове турне Lifetime. За словами очевидців, пара поводилася невимушено й часто нахилялася один до одного під час розмови.
"Кеті дуже ним захоплена. Каже, що він справжня знахідка - розумний, вихований і з чудовим почуттям гумору", - цитує Daily Mail джерело з близького оточення співачки.
Джастін Трюдо (фото: Вікіпедія)
Інсайдер також додав, що Трюдо - "вражаюче добрий у листуванні" і що між ними є емоційний зв’язок, попри щільні графіки й відстань.
Розрив із Орландо Блумом
Роман Перрі з колишнім канадським прем’єром розпочався лише через кілька місяців після її розставання з актором Орландо Блумом, із яким у співачки є дочка Дейзі.
У спільній заяві пара тоді зазначила, що "залишатиметься родиною" заради спільного виховання дитини.
Однак, за інформацією The Sun, причиною розриву стала напруженість після "космічної місії" Кеті - польоту на кораблі Blue Origin Джеффа Безоса.
"Орландо вважав це дурною ідеєю. Він був переконаний, що ця поїздка лише зашкодить її іміджу", - розповів інсайдер.
Орландо Блум (фото: Вікіпедія)
Окрім того, невдалий прийом її сьомого альбому 143 лише посилив напругу у стосунках.
Новий етап у житті співачки
Після непростого розриву Перрі, схоже, знову знайшла натхнення - цього разу у компанії харизматичного політика.
За словами джерел, Трюдо "поводиться з нею з повагою та легкістю", а сама співачка "вперше за довгий час виглядає по-справжньому щасливою".
Хоча жоден із них офіційно не коментував свої стосунки, спільні поїздки, вечеря в Монреалі й тепер - кадри з яхти, схоже, говорять самі за себе.
