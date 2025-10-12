Кеті Перрі підігріла чутки про роман з колишнім прем'єр-міністром Канади (фото)

Схоже, американська попзірка Кеті Перрі знову закохана. Співачку, яка нещодавно розійшлася з актором Орландо Блумом, бачили під час пристрасних поцілунків із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Як повідомляє видання, пару помітили на борту яхти Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари, Каліфорнія.

На кадрах видно, як 40-річна виконавиця хіта California Gurls і 52-річний політик обіймаються та цілуються, не надто зважаючи на сторонні погляди.

Кеті була в чорному купальнику, а Трюдо - без сорочки, у звичайних джинсах.

Очевидці розповідають, що співачка причалила свою яхту до човна для спостереження за китами, після чого між ними розпочався "емоційний момент".

Katy Perry & Justin Trudeau living it up. I guess she's back to kissing girls & liking it pic.twitter.com/PdMMNrl9X5 — Loyal To The Foil (@MrWoodson124) October 12, 2025

"Я не одразу зрозумів, хто це був, але коли побачив татуювання на його руці - все стало ясно. Це був Джастін Трюдо", - розповів свідок виданню.

Трюдо справді має впізнаване татуювання "ворона хайда" на плечі - символ народу хайда, одного з корінних племен Канади.

Чутки підтвердилися

Перші розмови про можливі стосунки Перрі та Трюдо з’явилися ще в липні, коли їх помітили в одному з елітних ресторанів Монреаля.

Тоді Кеті саме розпочала своє світове турне Lifetime. За словами очевидців, пара поводилася невимушено й часто нахилялася один до одного під час розмови.

"Кеті дуже ним захоплена. Каже, що він справжня знахідка - розумний, вихований і з чудовим почуттям гумору", - цитує Daily Mail джерело з близького оточення співачки.

Джастін Трюдо (фото: Вікіпедія)

Інсайдер також додав, що Трюдо - "вражаюче добрий у листуванні" і що між ними є емоційний зв’язок, попри щільні графіки й відстань.

Розрив із Орландо Блумом

Роман Перрі з колишнім канадським прем’єром розпочався лише через кілька місяців після її розставання з актором Орландо Блумом, із яким у співачки є дочка Дейзі.

У спільній заяві пара тоді зазначила, що "залишатиметься родиною" заради спільного виховання дитини.

Однак, за інформацією The Sun, причиною розриву стала напруженість після "космічної місії" Кеті - польоту на кораблі Blue Origin Джеффа Безоса.

"Орландо вважав це дурною ідеєю. Він був переконаний, що ця поїздка лише зашкодить її іміджу", - розповів інсайдер.

Орландо Блум (фото: Вікіпедія)

Окрім того, невдалий прийом її сьомого альбому 143 лише посилив напругу у стосунках.

Новий етап у житті співачки

Після непростого розриву Перрі, схоже, знову знайшла натхнення - цього разу у компанії харизматичного політика.

За словами джерел, Трюдо "поводиться з нею з повагою та легкістю", а сама співачка "вперше за довгий час виглядає по-справжньому щасливою".

Хоча жоден із них офіційно не коментував свої стосунки, спільні поїздки, вечеря в Монреалі й тепер - кадри з яхти, схоже, говорять самі за себе.