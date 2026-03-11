ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд в Росії, - ЗМІ

16:52 11.03.2026 Ср
2 хв
Йдеться не лише про продаж одягу, а й про концерти, музичну продукцію та виробництво фільмів
aimg Іванна Пашкевич
Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд в Росії, - ЗМІ Джаред Лето (фото: Getty Images)

Американський співак і актор Джаред Лето планує зареєструвати в Росії товарний знак під власним ім’ям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання.

Більше цікавого: Повалій розмріялася про "російський" Київ

Відомо, що відповідні документи були подані у березні цього року.

Під брендом Jared Leto актор хоче випускати одяг, взуття та головні убори.

Крім того, торгову марку планують зареєструвати і в категорії розважальних послуг.

Йдеться, зокрема, про музичну продукцію, концертну діяльність, сценічні виступи та виробництво фільмів.

Позиція Джареда Лето щодо війни в Україні

Після початку повномасштабної війни Джаред Лето публічно висловлював підтримку Україні та закликав до миру.

Зокрема, під час одного з прямих ефірів він виконав пісню "Ах, Одеса". Також артист долучався до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу українцям.

Втім, 11 жовтня 2024 року під час концерту в Сербії, де серед публіки було багато росіян, співак заявив, що "відчув багато російської енергії" та назвав війну РФ проти України "цими проблемами".

Тоді ж він висловив сподівання, що після завершення війни зможе виступити у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.

Такі слова викликали хвилю критики з боку українців. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що для Росії є лише одна "проблема" - саме існування України.

Там також підкреслили, що подібні заяви є образливими для українських військових, які щодня платять високу ціну за свободу своєї країни.

Крім того, торік Лето публікував у своїх соцмережах фото з церемонії BAFTA, на яких позував разом із російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.

Вас ще може зацікавити:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Голлівуд Війна в Україні Актори Зірки
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком