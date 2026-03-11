Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд в Росії, - ЗМІ

Американський співак і актор Джаред Лето планує зареєструвати в Росії товарний знак під власним ім’ям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання.

Відомо, що відповідні документи були подані у березні цього року.

Під брендом Jared Leto актор хоче випускати одяг, взуття та головні убори.

Крім того, торгову марку планують зареєструвати і в категорії розважальних послуг.

Йдеться, зокрема, про музичну продукцію, концертну діяльність, сценічні виступи та виробництво фільмів.

Позиція Джареда Лето щодо війни в Україні

Після початку повномасштабної війни Джаред Лето публічно висловлював підтримку Україні та закликав до миру.

Зокрема, під час одного з прямих ефірів він виконав пісню "Ах, Одеса". Також артист долучався до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу українцям.

Втім, 11 жовтня 2024 року під час концерту в Сербії, де серед публіки було багато росіян, співак заявив, що "відчув багато російської енергії" та назвав війну РФ проти України "цими проблемами".

Тоді ж він висловив сподівання, що після завершення війни зможе виступити у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.

Такі слова викликали хвилю критики з боку українців. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що для Росії є лише одна "проблема" - саме існування України.

Там також підкреслили, що подібні заяви є образливими для українських військових, які щодня платять високу ціну за свободу своєї країни.

Крім того, торік Лето публікував у своїх соцмережах фото з церемонії BAFTA, на яких позував разом із російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.