Джаред Лето хочет зарегистрировать свой бренд в России, - СМИ

Американский певец и актер Джаред Лето планирует зарегистрировать в России товарный знак под собственным именем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание.

Известно, что соответствующие документы были поданы в марте этого года.

Под брендом Jared Leto актер хочет выпускать одежду, обувь и головные уборы.

Кроме того, торговую марку планируют зарегистрировать и в категории развлекательных услуг.

Речь идет, в частности, о музыкальной продукции, концертной деятельности, сценических выступлениях и производстве фильмов.

Позиция Джареда Лето относительно войны в Украине

После начала полномасштабной войны Джаред Лето публично выражал поддержку Украине и призывал к миру.

В частности, во время одного из прямых эфиров он исполнил песню "Ах, Одесса". Также артист участвовал в благотворительных инициативах, направленных на помощь украинцам.

Впрочем, 11 октября 2024 года во время концерта в Сербии, где среди публики было много россиян, певец заявил, что "почувствовал много российской энергии" и назвал войну РФ против Украины "этими проблемами".

Тогда же он выразил надежду, что после завершения войны сможет выступить в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Такие слова вызвали волну критики со стороны украинцев. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что для России есть только одна "проблема" - само существование Украины.

Там также подчеркнули, что подобные заявления являются оскорбительными для украинских военных, которые ежедневно платят высокую цену за свободу своей страны.

Кроме того, в прошлом году Лето публиковал в своих соцсетях фото с церемонии BAFTA, на которых позировал вместе с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.