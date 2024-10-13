Джаред Лето назвав війну в Україні "цими проблемами" і помріяв про концерт у РФ (відео)

Співак Джаред Лето, який є солістом групи Thirty Seconds to Mars і неймовірно популярний у всьому світі, зганьбився словами про війну та РФ. На своєму нещодавньому концерті в Сербії артист раптово помріяв про виступ у Санкт-Петербурзі, а також поставив у ряд з містами країни-агресорки український Київ.

Що сказав Джаред Лето та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Лето зганьбився словами про Росію

На концерті у Белграді Джаред вирішив поговорити зі своїми фанами. Спочатку він перераховував країни та просив людей плескати, якщо вони чують назву своєї країни. Коли співак запитав, чи на його концерті присутні росіяни, то почув чимало криків.

Після цього він вирішив поговорити із представниками країни-агресорки. При цьому співак не висловлювався про повномасштабну війну, яку проти України влаштувала РФ. Лето лише висловив сподівання, що коли "ці проблеми" закінчаться, він знову вирушить з концертами до Санкт-Петербурга і Москви.

"Я скажу так: коли ці проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на батьківщину", - звернувся артист до росіян.

Називаючи міста РФ, Джаред також згадав про Україну. Він мріє "влаштувати вечірку" у Києві. Проте навряд чи після таких слів йому тут радітимуть.

Лачен розніс Джареда Лето

Блогер Ігор Лаченков розмістив допис, в якій публічно звернувся до Джареда та його групи. Також він опублікував відео, на яких Лето милувався з росіянами та мріяв про концерт на території країни-агресора.

"Ви в курсі, що в Україні ВІЙНА, а не просто якісь "проблеми"? Ви в курсі, що росіяни добровільно приїжджають сюди, щоб чинити геноцид та воєнні злочини? Якщо те, що ви сказали, для вас нормально, якщо ви симпатизуєте прихильникам війни, то вам не будуть раді в столиці України Києві", - написав Лачен.

Допис Лачена (скриншот)

Крім цього, коментарі на сторінках Літо та його групи в Instagram вже "забито" гнівними словами користувачів. Користувачі заявили:

"Приїжджай в Україну, щоб на собі відчути рівень "проблем"!"

"Подивися на проблеми, які принесла Росія. У Бахмуті, Рубіжному, Маріуполі"

"Повне розчарування".

Реакція мережі (скриншоти)

Хто такий Джаред Лето і що він говорив про війну

Співаку 52 роки. Він відомий як співак та актор, а також як блогер. До повномасштабної війни РФ проти України Лето часто бував у Києві, він захоплювався нашою країною та давав концерти.

У березні 2022 року Джаред навіть підтримав Україну. Він опублікував пост, у якому зазначав, що його серце "розбите". Проте співак не називав РФ країною-агресоркою і не говорив про воєнні злочини Путіна.

Лето про війну (скриншот)