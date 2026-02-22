Повалій видала чергову скандальну заяву: розмріялася про "російський" Київ

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка давно підтримує російський режим, знову відзначилася скандальною заявою. Артистка видала пропагандистські тези про майбутнє України та навіть заявила, що хоче бачити Київ "російським".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зрадниці російському пропагандистському медіа.

Яку нову маячню видала Повалій

Виконавиця озвучила наративи, які повністю повторюють риторику російської пропаганди.

За її словами, вона хотіла б повернути собі житло, яке раніше конфіскували в Україні, тоді як майбутнє самої країни її не хвилює.

Зокрема, вона заговорила про так зване "возз'єднання слов'янських народів" і заявила, що нібито саме це може принести світові добро.

"Не знаю, чи буде Україна. Мені потрібно, щоб Київ був наш, російський. Моя місія - возз'єднання слов'янських народів. Я вважаю, що основа слов'янських людей - це доброта. Коли ми возз'єднаємося, коли в нашу сім'ю повернуться всі сестри (Мала Росія, Біла Росія (слава Богу, з нами) і Велика Росія), тоді на планеті запанує добро", - заявила Повалій.

Таїсія Повалій наговорила маячню про майбутнє України (скріншот з відео)

Фактично такими словами співачка підтримала ідею окупації української столиці російськими військами.

Вона також повторила пропагандистську тезу про так званий "єдиний народ" і заявила, що її місія - нібито "говорити правду".

Крім того, співачка стверджувала, що українці нібито "зазомбовані", а українські медіа з 2014 року буцімто "говорять гидоту про Росію та її лідерів".

Що відомо про позицію Повалій

Таїсія Повалій народилася та виросла на Київщині. У 2000-х роках вона будувала кар’єру як в Україні, так і в Росії, записуючи дуети з російськими артистами, зокрема Миколою Басковим та Стасом Михайловим.

Після Революції гідності 2014 року співачка фактично переїхала до РФ, де продовжила виступати та брати участь у російських телешоу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відкрито підтримала політику Кремля та неодноразово з’являлася на російському телебаченні.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

З 2022 року артистка перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

У вересні 2024 року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації її активів.

Вже 23 жовтня того ж року суд ухвалив рішення передати майно Повалій у власність держави.