Тітка Дизеля розповіла, як він почувався останнім часом: "Хвороба давала про себе знати"

Неділя 26 жовтня 2025 21:14
UA EN RU
Тітка Дизеля розповіла, як він почувався останнім часом: "Хвороба давала про себе знати" Андрій Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)
Автор: Іванна Пашкевич

Для українського шоу-бізнесу смерть Андрія "Дизеля" Яценка стала справжнім потрясінням. Засновник гурту Green Grey не скаржився на здоров’я й продовжував працювати. Та, як зізналася його тітка, ознаки хвороби все ж були - просто музикант не хотів звертати на них уваги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Айі Коростильової для OBOZ.UA.

"Ніхто й подумати не міг, що в Андрія може бути щось серйозне"

Коростильова пригадала, що рідні були шоковані висновками лікарів.

"Коли приїхали до Києва, побачили висновок: ішемічна хвороба серця. Судячи з усього, вона давно давала про себе знати, але Андрій не надавав цьому значення. І ось усе так страшно закінчилося. За весь час, що ми спілкувалися, ніхто й подумати не міг, що в Андрія може бути щось серйозне зі здоров'ям", - зазначила тітка "Дизеля".

Вона також додала, що Андрій не любив звертатися до лікарів і проходити обстеження, тож новина про його смерть стала для неї повною несподіванкою.

"Це був шок. Знаєте, ось просто справжній шок. Я могла припустити що завгодно, якби, не дай боже, трапилася біда: ДТП, нещасний випадок, але щоб серце – ніколи", - сказала жінка.

Тітка Дизеля розповіла, як він почувався останнім часом: &quot;Хвороба давала про себе знати&quot;Дружина Дизеля та його тітка на прощанні з музикантом (фото: obozrevatel.com)

До слова, Айя Коростильова вже понад 30 років мешкає в Німеччині. Востаннє вона бачила племінника сім років тому, однак підтримувала з ним зв’язок.

Про смерть Андрія їй повідомила його дружина Женя, яка зателефонувала із сумною новиною.

Нагадаємо, серце Андрія Яценка перестало битися близько 9-ї ранку 20 жовтня. Музиканту було 55 років.

Прощання з артистом відбулося 23 жовтня у Будинку кіно в Києві.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

