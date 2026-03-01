Драма на фініші: Меркушина програла "золото" ЧС через єдину хибу

Хід гонки

Меркушина була однією з головних фавориток дистанції 12,5 км. Українка продемонструвала високу швидкість на трасі (6-й результат) та відмінну стрільбу. Олександра припустилася лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах, а за показником швидкострільності увійшла до топ-3 серед усіх учасниць.

Тривалий час українка претендувала на "золото", проте її випередила француженка Теміс Фонтен. Завдяки ідеальній влучності суперниця виграла у Меркушиної 19,5 секунди. Бронзову нагороду здобула фінка Інка Гамаляйнен.

Окрім Меркушиної, до топ-15 потрапила ще одна українка – Тетяна Тарасюк. Валерія Шейгас та Ксенія Приходько фінішували на 22-му та 26-му місцях відповідно.

Результати індивідуальної гонки (юніорки):

Томіс Фонтен (Франція, 0+0+0+0) 44:42.9 Олександра Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +19.5 Інка Гамаляйнен (Фінляндія, 0+0+0+2) +49.6

…15. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1+0+0) +3:47.7

…22. Валерія Шейгас (Україна, 0+0+1+1) +5:26.7

…26. Ксенія Приходько (Україна, 1+1+0+0) +5:49.8

Третя медаль України

Для Олександри це вже п'ята медаль у кар'єрі на рівні юніорських чемпіонатів світу. Раніше в її активі було одне "золото" та три бронзові нагороди.

Загалом для України це третій подіум на юніорському ЧС-2026 в Арбері. Раніше медалі в індивідуальних гонках вибороли Тарас Тарасюк ("срібло") та Вікторія Хвостенко ("бронза").