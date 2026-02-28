ua en ru
Тарасюк приніс Україні першу медаль на ЧС-2026: як українець тріумфував попри фатальну стрільбу

Субота 28 лютого 2026 14:14
Тарасюк приніс Україні першу медаль на ЧС-2026: як українець тріумфував попри фатальну стрільбу Тарас Тарасюк (фото: instagram.com/_taras_tarasiuk)
Автор: Катерина Урсатій

Український біатлоніст Тарас Тарасюк виборов срібну нагороду в індивідуальній гонці на юніорській першості планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте також: Після Олімпіади українець приголомшив ідеальною стрільбою та увірвався в топ-10 Кубка IBU

Тріумф у Німеччині: перша світова нагорода Тарасюка

Програма юніорського чемпіонату світу 2026 року в німецькому Арбері відкрилася чоловічою індивідуальною гонкою серед юнаків (вікова категорія U-19).

Головним героєм стартового дня змагань став 17-річний українець Тарас Тарасюк.

Наш спортсмен припустився двох помилок на другому вогневому рубежі, проте ідеальна робота на решті етапів стрільби дозволила йому втрутитися у боротьбу за п'єдестал.

Тарасюк фінішував другим, програвши переможцю - латвійцю Ріхардсу Лозберсу - 54.5 секунди. Бронзову медаль здобув представник Болгарії Георгі Джорджов.

Для Тараса це перша особиста нагорода на рівні чемпіонатів світу.

Раніше цього року він уже ставав тріумфатором юніорського Євро, вигравши одиночну змішану естафету разом із сестрою Тетяною.

Результати інших українців

Окрім влучності на останніх рубежах, Тарасюк продемонстрував вражаючу швидкість на дистанції.

Українець увійшов до трійки лідерів за часом перебування на вогневих позиціях та показав другий загальний темп серед усіх учасників, поступившись ходом лише переможцю Лозберсу на 1 хвилину та 58 секунд.

Решті представників синьо-жовтої збірної не вдалося нав’язати боротьбу за високі позиції, тож вони фінішували поза межами першої двадцятки.

Назарій Савонік у своєму дебютному міжнародному старті посів 25-те місце з п'ятьма штрафними хвилинами, Ярослав Гаркуша завершив гонку на 59-й сходинці, а Костянтин Марцелюк показав 70-й результат.

Загалом у гонці взяли участь 117 біатлоністів.

Юніорський ЧС-2026, Арбер. Чоловіча індивідуальна гонка (хлопці):

  1. Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+0+1+0) 38:21.2
  2. Тарас Тарасюк (Україна, 0+2+0+0) +54.5
  3. Георгій Джорджов (Болгарія, 1+1+1+0) +3:23.9
  4. Маркус Скленарік (Словаччина, 2+0+1+1) +3:42.7
  5. Нанс Маделенат (Франція, 1+1+1+0) +3:42.7
  6. Даніель Варіков (Естонія, 2+0+0+2) +4:03.4

...

  • 25. Назарій Савонік (Україна, 0+2+1+2) +7:15.9
  • 59. Ярослав Гаркуша (Україна, 2+0+1+1) +10:44.3
  • 70. Костянтин Марцелюк (Україна, 1+1+1+2) +12:49.5

Сьогодні, 28 лютого, змагальний день в Арбері продовжиться індивідуальною гонкою серед юніорів (U-21), де також виступлять четверо українців.

Старт заплановано на 15:20 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Україна відправить на Паралімпійські Ігри-2026 найбільшу кількість спортсменів в історії.

