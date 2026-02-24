ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Двоє на вихід: збірна України з біатлону провела чистку після фіаско на Олімпіаді-2026

Вівторок 24 лютого 2026 10:24
UA EN RU
Двоє на вихід: збірна України з біатлону провела чистку після фіаско на Олімпіаді-2026 Богдан Цимбал повертається на Кубок світу (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на сьомий етап Кубка світу в Контіолахті. Тренерський штаб "синьо-жовтих" провів дві заміни в основній команді за підсумками виступів на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головної тренерки чоловічої збірної Надії Бєлової "Суспільному Спорт".

Читайте також: Підручний висловився про своє майбутнє після Олімпіади-2026

Хто залишив команду

Фінський етап, що пройде з 5 по 8 березня, стане першим міжнародним стартом найвищого рівня після завершення Олімпіади в Італії.

Порівняно з попередніми ростерами, склад українців зазнав змін. Антон Дудченко та Тарас Лесюк залишають першу команду – вони продовжать сезон на Кубку IBU. Їхні місця в основі посядуть Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Як пояснила Надія Бєлова, на рішення вплинули не лише спортивні результати, а й логістичні труднощі з отриманням віз до США, де паралельно проходитиме етап Кубка IBU в Лейк-Плесіді.

"У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати. Аналізували результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубках світу та IBU", - зазначила Бєлова.

Олімпійське фіаско

Для Дудченка та Лесюка виступи на Іграх-2026 стали невдалими.

В індивідуальній гонці Антон посів 35-те місце, а Тарас – 65-те. Фінальний спринт Дудченко завершив з 88-м результатом, що стало його особистим антирекордом. Своєю чергою Лесюк підвів команду в естафеті, заробивши два кола штрафу на останньому етапі.

Повернення Цимбала та Тищенка

Для Богдана Цимбала це перша поява в основі з січня, коли він виступав у Новому Месті. Артем Тищенко, який розпочинав сезон в Естерсунді, останнім часом змагався на рівні чемпіонату Європи та Кубка IBU, де демонстрував стабільну стрільбу.

Склад збірної України на етап у Контіолахті:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Богдан Борковський
  • Богдан Цимбал
  • Артем Тищенко

Зазначимо, що жіноча збірна України також готує зміни у складі, про які буде оголошено найближчим часом.

Раніше ми повідомили про топ-10 результатів українців на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Зеленський вперше показав бункер на Банковій (відео)
Зеленський вперше показав бункер на Банковій (відео)
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ