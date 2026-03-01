Драма на финише: Меркушина проиграла "золото" ЧМ из-за единственного промаха

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала вице-чемпионкой мира в индивидуальной гонке среди юниорок. Это третья награда для сборной Украины на турнире в немецком Арбере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Меркушина была одной из главных фавориток дистанции 12,5 км. Украинка продемонстрировала высокую скорость на трассе (6-й результат) и отличную стрельбу. Александра допустила лишь один промах на четырех огневых рубежах, а по показателю скорострельности вошла в топ-3 среди всех участниц.
Долгое время украинка претендовала на "золото", однако ее опередила француженка Темис Фонтен. Благодаря идеальной меткости соперница выиграла у Меркушиной 19,5 секунды. Бронзовую награду завоевала финка Инка Гамаляйнен.
Кроме Меркушиной, в топ-15 попала еще одна украинка - Татьяна Тарасюк. Валерия Шейгас и Ксения Приходько финишировали на 22-м и 26-м местах соответственно.
Результаты индивидуальной гонки (юниорки):
Для Александры это уже пятая медаль в карьере на уровне юниорских чемпионатов мира. Ранее в ее активе было одно "золото" и три бронзовые награды.
В целом для Украины это третий подиум на юниорском ЧМ-2026 в Арбере. Ранее медали в индивидуальных гонках завоевали Тарас Тарасюк ("серебро") и Виктория Хвостенко ("бронза").
