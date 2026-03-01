RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Драма на финише: Меркушина проиграла "золото" ЧМ из-за единственного промаха

Александра Меркушина (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала вице-чемпионкой мира в индивидуальной гонке среди юниорок. Это третья награда для сборной Украины на турнире в немецком Арбере.

Ход гонки

Меркушина была одной из главных фавориток дистанции 12,5 км. Украинка продемонстрировала высокую скорость на трассе (6-й результат) и отличную стрельбу. Александра допустила лишь один промах на четырех огневых рубежах, а по показателю скорострельности вошла в топ-3 среди всех участниц.

Долгое время украинка претендовала на "золото", однако ее опередила француженка Темис Фонтен. Благодаря идеальной меткости соперница выиграла у Меркушиной 19,5 секунды. Бронзовую награду завоевала финка Инка Гамаляйнен.

Кроме Меркушиной, в топ-15 попала еще одна украинка - Татьяна Тарасюк. Валерия Шейгас и Ксения Приходько финишировали на 22-м и 26-м местах соответственно.

Результаты индивидуальной гонки (юниорки):

  1. Томис Фонтен (Франция, 0+0+0+0) 44:42.9
  2. Александра Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +19.5
  3. Инка Гамаляйнен (Финляндия, 0+0+0+2) +49.6
  • ...15. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+1+0+0) +3:47.7
  • ...22. Валерия Шейгас (Украина, 0+0+1+1) +5:26.7
  • ...26. Ксения Приходько (Украина, 1+1+0+0) +5:49.8

Третья медаль Украины

Для Александры это уже пятая медаль в карьере на уровне юниорских чемпионатов мира. Ранее в ее активе было одно "золото" и три бронзовые награды.

В целом для Украины это третий подиум на юниорском ЧМ-2026 в Арбере. Ранее медали в индивидуальных гонках завоевали Тарас Тарасюк ("серебро") и Виктория Хвостенко ("бронза").

Ранее мы сообщили, что сборная Украины по биатлону провела чистку после фиаско на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонЧемпионат мираСборная Украины