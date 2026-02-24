"Цього не купиш за гроші". Мандзин розповів про скарб, який привіз з Олімпіади-2026

Український біатлоніст Віталій Мандзин став одним із небагатьох, хто показав достойний результат у складі нашої збірної на зимовій Олімпіаді-2026. Попри відсутність нагород, молодий атлет вважає свій виступ в Італії неоціненним здобутком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спортсмена для Champion Radio .

Про топ-результат у мас-старті

Для 22-річного Мандзина Ігри в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стали першими в кар'єрі. Його 10-те місце у мас-старті наприкінці змагань здивувало багатьох експертів. Сам Віталій переконаний: хоча медалі цього разу не підкорилися, він повертається додому з унікальним капіталом.

"Я взяв для себе досвід, який не купиш за гроші і який буде зі мною протягом усієї кар'єри. Ця гонка була драйвовою і довела мені: шанс є, і за нього потрібно хапатися. Впевнений, що в майбутньому медалі у мене будуть", - наголосив біатлоніст.

Про внутрішній баланс і головного суперника

Мандзин розповів, що на шляху до топ-результату йому довелося боротися не лише з титулованими норвежцями чи французами, а передусім із власними нервами. Психологічний тиск дебютної Олімпіади змусив атлета шукати внутрішній баланс.

За словами біатлоніста, на трасі в Антгольці найбільш запеклим суперником для нього був він сам. Віталій підкреслив: якщо вдається перемогти власні страхи та сумніви, то й суперники на дистанції стають досяжними.

Про підтримку родини

Одним із факторів успіху Мандзина стала присутність на трибунах його батьків. Спортсмен зізнався, що саме їхня підтримка додавала йому сили на дистанції.

"Я їм дуже вдячний за те, що вони мали змогу приїхати та вболівати за мене у кожній гонці. Моя сім'я – це той ресурс, який дає мені сили і мотивацію рухатися вперед", – додав він.

Про плани на майбутнє

Після короткого відпочинку вдома (лише один тиждень) Мандзин знову повертається до роботи. Попереду – заключний триместр сезону та боротьба за очки у загальному заліку Кубка світу.

Вже 5 березня збірна України стартує на черговому етапі КС – у фінському Контіолахті.