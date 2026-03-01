Є друга медаль! Біатлоністка Хвостенко увірвалась на подіум юніорського ЧС

Українські біатлоністки видали потужну гонку на чемпіонаті світу серед юніорів. Одразу дві наші спортсменки потрапили до топ-10 за підсумками індивідуальної дисципліни, а Вікторія Хвостенко принесла Україні чергову нагороду світового форуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Драматичний шлях до подіуму

18-річна Хвостенко блискуче розпочала дистанцію і після першого вогневого рубежу претендувала на "золото", поступаючись лідерці лише 0,4 секунди. Проте на другій стрільбі Вікторія припустилася єдиної хиби, через яку отримала 45 секунд штрафу та опустилася на п'яту позицію.

Українка змогла проявити характер: два наступні рубежі вона пройшла чисто. Завдяки ідеальній стрільбі на фінішному колі Хвостенко випередила німкеню Ніколуссі та завоювала бронзову медаль.

Дві українки в топ-10

Для Вікторії це перша особиста нагорода на рівні чемпіонатів світу. Раніше цього сезону вона вже ставала призеркою юніорського Євро-2026 в естафеті.

Ще одна представниця України, Аліна Хміль, попри чотири промахи, зуміла закрити першу десятку найсильніших. Загалом у гонці взяли участь чотири українські біатлоністки.

Юніорський ЧС з біатлону. Індивідуальна гонка, дівчата:

Міхаела Стракова (Словаччина, 1+0+0+0) 33:15.4 Ганна Вольстад (Норвегія, 1+0+0+2) +1:05.6 Вікторія Хвостенко (Україна, 0+1+0+0) +1:19.7

…10. Аліна Хміль (Україна, 1+1+1+1) +3:30.9

…30. Христина Руда (Україна, 0+1+0+0) +5:58.5

…67. Софія Свистун (Україна, 1+1+3+0) +9:55.5

Ця медаль стала вже другою для нашої збірної на турнірі у німецькому Арбері. Напередодні срібну нагороду в аналогічній дисципліні серед хлопців виборов Тарас Тарасюк.