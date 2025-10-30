Довбик забив в Італії, Забарний став жертвою експерименту: як українці зіграли в Європі (відео)

Українські голи в Італії

Найяскравіше проявив себе у середу нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук, який двічі відзначився у матчі Кубка Греції проти "Волоса".

Гольову естафету в нього прийняв форвард італійської "Роми" Артем Довбик, який у чемпіонаті Італії забив у ворота "Парми".

Домашній матч українець розпочинав на лаві запасних, а на полі з'явився на 73-й хвилині. Вже через вісім хвилин він розписався у воротах суперника. У підсумку "Рома" здобула перемогу – 2:1.

Для Довбика цей гол став другим у поточному сезоні. Його безгольова серія тривала з кінця вересня та налічувала сім матчів.

В іншому поєдинку Серії А "Дженоа" Руслана Маліновського вдома програла "Кремонезе" (0:2). Українець вийшов у стартовому складі та дограв до фінального свистка.

"Рома" посідає другу сходинку в таблиці Серії А. Столичний клуб має в своєму активі 21 очко та поступається лише "Наполі", який іде першим завдяки різниці голів. "Дженоа" продовжує перебувати на останньому місці.

У поєдинку 10-го туру Серії В відзначився інший вітчизняний форвард Богдан Попов. 18-річний нападник вийшов на заміну на 73-й хвилині, коли його команда вже грала у меншості, і за чотири хвилини відкрив рахунок.

Утім, утримати перевагу господарям поля не вдалося – 1:1. Для Попова цей гол став уже п'ятим у восьми матчах Серії B. Українець ділить друге місце у бомбардирських перегонах ліги – більше за нього забив лише Етторе Гліоцці з "Модени" – 6 м'ячів.

"Емполі" набрав 11 очок у 10-ти турах і наразі посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії В.

Дебют та асист українця в Німеччині

Ще один юний український форвард Дмитро Богданов оформив дебютну гольову передачу в матчі за "Уніон" Берлін. Це сталося в 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти "Армінії" з Білефельда.

Українець грав у двох товариських матчах команди, однак в офіційних іграх досі не виступав, тричі залишаючись на лаві запасних у матчах Бундесліги. Тож кубковий поєдинок став для нього дебютним.

Богданов вийшов на заміну на 67-й хвилині за рахунку 1:1. Основний час гри закінчився внічию. А в екстратаймі вітчизняний нападник відзначився асистом на 106-й хвилині.

Команда українця здобула перемогу та пройшла в наступний етап Кубка Німеччини.

ВАР проти Судакова

"Бенфіка" Анаталія Трубіна та Георгія Судакова в 1/4 фіналу Кубка Португальської ліги розбила "Тонделу" – 3:0.

У матчі взяв участь лише один українець. Судаков вийшов у стартовому складі "орлів", а Анатолій Трубін отримав від Жозе Моурінью відпочинок.

У підсумку півзахисник провів на полі 77 хвилин. На старті другого тайму він відзначився забитим м'ячем, але його гол було скасовано після перегляду ВАР.

Невдалий експеримент із Забарним

Антигероєм дня серед українських футболістів став захисник ПСЖ Ілля Забарний. Його команда несподівано втратила очки у виїзному поєдинку з "Лор'яном" (1:1).

Українець вийшов на поле у стартовому складі, але на незвичній для себе позиції правого захисника. Експеримент Луїса Енріке виявився невдалим. Саме після програної ним дуелі на фланзі господарі зрівняли рахунок.

ПСЖ посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Парижани мають рівну кількість очок з "Марселем", але в них гірша різниця забитих та пропущених м'ячів.