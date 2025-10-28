ua en ru
Знову без "Шахтаря": УПЛ роздала нагороди героям 10 туру

Вівторок 28 жовтня 2025 14:01
Знову без "Шахтаря": УПЛ роздала нагороди героям 10 туру Фото: Олександр Шовковський нарешті здобув перемогу (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 10-го туру віддала призи найкращим гравцю та тренеру – представникам житомирського "Полісся" та київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Повернення Шовковського

Найкращим тренером 10-го туру рішенням 38 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано Олександра Шовковського.

Керманича киян, який з "Динамо" після серії з п'яти нічиїх поспіль розгромив лідера чемпіонату за підсумками 9-ти турів – "Кривбас" (4:0), на перше місце поставили 26 експертів.

До топ-3 також увійшли Віталій Пономарьов (ЛНЗ), підопічні якого зуміли витиснути перемогу в зустрічі із "Металістом 1925" (1:0) та Сергій Нагорняк з "Епіцентра", що здобув другу поспіль перемогу на виїзді, цього разу – над "Олександрією" (1:0).

Знову без &quot;Шахтаря&quot;: УПЛ роздала нагороди героям 10 туру

Владислав Велетень (фото: ФК "Полісся")

Як Велетень став героєм

Рейтинг найкращих футболістів 10-го туру очолив Владислав Велетень – герой переможного матчу "Полісся" з "Оболонню" (4:0). В його активі — гол та два асисти.

Велетень отримав 14 перших місць від експертів, а загалом він потрапив до 32 анкет. Стільки ж раз згадували автора двох голів у ворота "Кудрівки" Кауана Еліаса з "Шахтаря", але в нього тільки 7 перших місць.

До топ-5 також увійшли Валентин Горох ("Верес"), Андрій Ярмоленко ("Динамо") та Проспер Обах (ЛНЗ) і Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), які розділили 5-6 місця.

Хто у збірній туру

До символічної збірної 10-го туру увійшли представники п'яти клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Валентин Горох ("Верес") – Денис Кузик (ЛНЗ), Сергій Чоботенко ("Полісся"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо") – Олег Очеретько), Педріньйо (обидва – "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся") – Владислав Велетень ("Полісся"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), Кауан Еліас ("Шахтар").

Знову без &quot;Шахтаря&quot;: УПЛ роздала нагороди героям 10 туру

Раніше ми повідомили, що УПЛ відмовилась від "Маріуполя" та "Десни".

Також читайте про свіжий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу та України.

