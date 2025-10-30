Український клуб очолив Лігу чемпіонів з футзалу: результати стартового туру та відео всіх голів
Українські клуби ХІТ та "Київ Футзал" провели перші поєдинки в Лізі чемпіонів з футзалу.
Як зіграли команди на старті турніру та коли наступні матчі – розповідає РБК-Україна.
Футзал, Ліга чемпіонів, група 8, 1-й тур
ХІТ (Україна) — "Форса" (Північна Македонія) – 10:2
"Київ Футзал" (Україна) – "Вргніка" (Словенія) – 2:2
Вперше два клуби в ЛЧ
Україна вперше в історії представлена у найпрестижнішому єврокубку двома клубами. У розіграші ЛЧ-2025/26 грають чемпіон вітчизняної Екстра-ліги – ХІТ, а також – "Київ Футзал", який сформувався після об'єднання срібного та бронзового призерів минулого чемпіонату – "Аврори" і "SkyUp". Обидва колективи представляють столицю.
Під час жеребкування основного раунду ЛЧ обидві українські команди потрапили до однієї групи, в якій за путівку в 1/8 фіналу борються з "Форсою" (Північна Македонія) та "Вргнікою" (Словенія). Матчі даної стадії проходять у словенській Любляні.
ХІТ стартував з розгрому
Першим свій виступ у Лізі чемпіонів розпочав ХІТ, який зустрічався з "Форсою".
Український колектив мав тотальну перевагу. Перший тайм він завершив з рахунком 4:1 на свою користь, а в підсумку досяг розгромної перемоги – 10:2.
Найрезультативнішим у складі чемпіонів України став Олександр Педяш, який оформив хет-трик. Також відзначилися Андрій Мельник, Євгеній Жук (по два голи), Ігор Чернявський та Владислав Первєєв. Ще один гол суперники забили у власні ворота.
"Київ Футзал" не втримав перемогу
У другому матчі інший вітчизняний клуб – "Київ Футзал" провів напружену зустріч із словенською "Вргнікою".
Кияни відкрили рахунок завдяки Миколі Грицині, проте суперник відповів двома голами. На 36-й хвилині бразилець Кайке врятував український клуб від поразки – 2:2.
Турнірне становище
Після першого туру ХІТ одноосібно лідирує в Групі 8. За підсумками групового раунду в плей-офф вийде лише переможець квартету.
Турнірна таблиця групи 8
- ХІТ – 3 очки (м'ячі – 10:2)
- "Київ Футзал" – 1 (2:2)
- "Вргніка" – 1 (2:2)
- "Форса" – 0 (2:10)
Попереду – українське дербі
У другому турі ХІТ та "Київ Футзал" зіграють між собою.
Матч відбудеться 30 жовтня та стартує о 18:00 за київським часом.
Де дивитися ЛЧ
В Україні транслятором поєдинків найпрестижнішого футзального єврокубка є відеосервіс Kyivstar TV.
