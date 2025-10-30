ua en ru
Український клуб очолив Лігу чемпіонів з футзалу: результати стартового туру та відео всіх голів

Четвер 30 жовтня 2025 09:23
Український клуб очолив Лігу чемпіонів з футзалу: результати стартового туру та відео всіх голів Фото: ХІТ розпочав ЛЧ з розгромної перемоги (instagram.com/fc.xit.kyiv)
Автор: Андрій Костенко

Українські клуби ХІТ та "Київ Футзал" провели перші поєдинки в Лізі чемпіонів з футзалу.

Як зіграли команди на старті турніру та коли наступні матчі – розповідає РБК-Україна.

Футзал, Ліга чемпіонів, група 8, 1-й тур

ХІТ (Україна) — "Форса" (Північна Македонія) – 10:2

"Київ Футзал" (Україна) – "Вргніка" (Словенія) – 2:2

Вперше два клуби в ЛЧ

Україна вперше в історії представлена у найпрестижнішому єврокубку двома клубами. У розіграші ЛЧ-2025/26 грають чемпіон вітчизняної Екстра-ліги – ХІТ, а також – "Київ Футзал", який сформувався після об'єднання срібного та бронзового призерів минулого чемпіонату – "Аврори" і "SkyUp". Обидва колективи представляють столицю.

Під час жеребкування основного раунду ЛЧ обидві українські команди потрапили до однієї групи, в якій за путівку в 1/8 фіналу борються з "Форсою" (Північна Македонія) та "Вргнікою" (Словенія). Матчі даної стадії проходять у словенській Любляні.

ХІТ стартував з розгрому

Першим свій виступ у Лізі чемпіонів розпочав ХІТ, який зустрічався з "Форсою".

Український колектив мав тотальну перевагу. Перший тайм він завершив з рахунком 4:1 на свою користь, а в підсумку досяг розгромної перемоги – 10:2.

Найрезультативнішим у складі чемпіонів України став Олександр Педяш, який оформив хет-трик. Також відзначилися Андрій Мельник, Євгеній Жук (по два голи), Ігор Чернявський та Владислав Первєєв. Ще один гол суперники забили у власні ворота.

"Київ Футзал" не втримав перемогу

У другому матчі інший вітчизняний клуб – "Київ Футзал" провів напружену зустріч із словенською "Вргнікою".

Кияни відкрили рахунок завдяки Миколі Грицині, проте суперник відповів двома голами. На 36-й хвилині бразилець Кайке врятував український клуб від поразки – 2:2.

Турнірне становище

Після першого туру ХІТ одноосібно лідирує в Групі 8. За підсумками групового раунду в плей-офф вийде лише переможець квартету.

Турнірна таблиця групи 8

  1. ХІТ – 3 очки (м'ячі – 10:2)
  2. "Київ Футзал" – 1 (2:2)
  3. "Вргніка" – 1 (2:2)
  4. "Форса" – 0 (2:10)

Попереду – українське дербі

У другому турі ХІТ та "Київ Футзал" зіграють між собою.

Матч відбудеться 30 жовтня та стартує о 18:00 за київським часом.

Де дивитися ЛЧ

В Україні транслятором поєдинків найпрестижнішого футзального єврокубка є відеосервіс Kyivstar TV.

Раніше ми розповіли, як "Динамо" вибило "Шахтар" із Кубка України.

Також читайте, хто став найкращим футболістом і тренером 10-го туру УПЛ.

