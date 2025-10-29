Яремчук повернувся у старт "Олімпіакоса" та оформив дубль у Кубку Греції

Український нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук двічі відзначився голами у матчі третього раунду Кубка Греції проти "Волоса". Завдяки цьому "Олімпіакос" здобув впевнену перемогу з рахунком 5:0 та вийшов у наступний етап турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Перший вихід в "основі" за понад три місяці

Український легіонер вперше з кінця липня 2025 року вийшов на поле у стартовому складі "Олімпіакоса" у поєдинку, який відбувся 29 жовтня на стадіоні "Георгіос Караїскакіс".

Яремчук пропустив понад два місяці на старті сезону через травму, отриману ще у серпні. Після відновлення він провів три матчі грецької Суперліги, але щоразу виходив на заміну.

Зокрема, форвард не зміг допомогти національній збірній України у чотирьох вересневих та жовтневих матчах кваліфікації на Чемпіонат світу-2026.

Дубль за дві хвилини

Головний тренер "Олімпіакоса" довірив 29-річному українцеві місце у старті на кубковий матч, і той миттєво віддячив за це. Роман Яремчук став автором дубля ще до перерви.

Перший м'яч у сезоні-2025/26 українець забив на 43-й хвилині гри, подвоївши перевагу господарів поля (2:0).

Майже одразу, вже через хвилину, Яремчук оформив дубль, відзначившись ефектним голом.

Отримавши пас на відстані близько 25 метрів від воріт, він завдав удару в дотик, з розвороту, без обробки м'яча, поціливши точно у "дев'ятку" воріт голкіпера "Волоса" Адебайо Аделейе. Цей гол встановив рахунок 3:0.

Яремчук провів на полі 59 хвилин, залишивши його за рахунку 4:0. Його команда у підсумку перемогла 5:0.

Наступні матчі

Востаннє до цього матчу Яремчук забивав за "Олімпіакос" в офіційному поєдинку ще у фіналі Кубка Греції сезону 2024/25, коли його команда здобула трофей, перемігши "ОФІ Крит" із рахунком 2:0.

Наступний поєдинок "Олімпіакос" проведе вже у рамках чемпіонату Греції – 1 листопада, у суботу, проти "Аріса". Початок матчу заплановано на 20:00 за київським часом.