Довбик забил в Италии, Забарный стал жертвой эксперимента: как украинцы сыграли в Европе (видео)

Ярче всего проявил себя в среду нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук, который дважды отличился в матче Кубка Греции против "Волоса".
Голевую эстафету у него принял форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик, который в чемпионате Италии забил в ворота "Пармы".
Домашний матч украинец начинал на скамейке запасных, а на поле появился на 73-й минуте. Уже через восемь минут он расписался в воротах соперника. В итоге "Рома" одержала победу - 2:1.
Для Довбика этот гол стал вторым в текущем сезоне. Его безголевая серия длилась с конца сентября и насчитывала семь матчей.
В другом поединке Серии А "Дженоа" Руслана Малиновского дома проиграла "Кремонезе" (0:2). Украинец вышел в стартовом составе и доиграл до финального свистка.
"Рома" занимает вторую строчку в таблице Серии А. Столичный клуб имеет в своем активе 21 очко и уступает лишь "Наполи", который идет первым благодаря разнице голов. "Дженоа" продолжает находиться на последнем месте.
В поединке 10-го тура Серии В отличился другой отечественный форвард Богдан Попов. 18-летний нападающий вышел на замену на 73-й минуте, когда его команда уже играла в меньшинстве, и через четыре минуты открыл счет.
Впрочем, удержать преимущество хозяевам поля не удалось - 1:1. Для Попова этот гол стал уже пятым в восьми матчах Серии B. Украинец делит второе место в бомбардирской гонке лиги - больше него забил только Этторе Глиоцци из "Модены" - 6 мячей.
"Эмполи" набрал 11 очков в 10-ти турах и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Серии В.
Еще один юный украинский форвард Дмитрий Богданов оформил дебютную голевую передачу в матче за "Унион" Берлин. Это произошло в 1/16 финала Кубка Германии против "Арминии" из Билефельда.
Украинец играл в двух товарищеских матчах команды, однако в официальных играх до сих пор не выступал, трижды оставаясь на скамейке запасных в матчах Бундеслиги. Поэтому кубковый поединок стал для него дебютным.
Богданов вышел на замену на 67-й минуте при счете 1:1. Основное время игры закончилось вничью. А в экстратайме отечественный нападающий отметился ассистом на 106-й минуте.
Команда украинца одержала победу и прошла в следующий этап Кубка Германии.
"Бенфика" Анаталия Трубина и Георгия Судакова в 1/4 финала Кубка Португальской лиги разбила "Тонделу" - 3:0.
В матче принял участие только один украинец. Судаков вышел в стартовом составе "орлов", а Анатолий Трубин получил от Жозе Моуринью отдых.
В итоге полузащитник провел на поле 77 минут. На старте второго тайма он отметился забитым мячом, но его гол был отменен после просмотра ВАР.
Антигероем дня среди украинских футболистов стал защитник ПСЖ Илья Забарный. Его команда неожиданно потеряла очки в выездном поединке с "Лорьяном" (1:1).
Украинец вышел на поле в стартовом составе, но на непривычной для себя позиции правого защитника. Эксперимент Луиса Энрике оказался неудачным. Именно после проигранной Забарным дуэли на фланге хозяева сравняли счет.
ПСЖ занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане имеют равное количество очков с "Марселем", но у них хуже разница забитых и пропущенных мячей.
