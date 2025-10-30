Довбик забив в Італії, Забарний став жертвою експерименту: як українці зіграли в Європі (відео)
У середу, 29 жовтня в європейських країнах пройшли матчі національних Кубків та чемпіонатів. У них взяли участь й українські легіонери.
Як зіграли вітчизняні футболісти в своїх клубах – інформує РБК-Україна.
Українські голи в Італії
Найяскравіше проявив себе у середу нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук, який двічі відзначився у матчі Кубка Греції проти "Волоса".
Гольову естафету в нього прийняв форвард італійської "Роми" Артем Довбик, який у чемпіонаті Італії забив у ворота "Парми".
Домашній матч українець розпочинав на лаві запасних, а на полі з'явився на 73-й хвилині. Вже через вісім хвилин він розписався у воротах суперника. У підсумку "Рома" здобула перемогу – 2:1.
Для Довбика цей гол став другим у поточному сезоні. Його безгольова серія тривала з кінця вересня та налічувала сім матчів.
В іншому поєдинку Серії А "Дженоа" Руслана Маліновського вдома програла "Кремонезе" (0:2). Українець вийшов у стартовому складі та дограв до фінального свистка.
"Рома" посідає другу сходинку в таблиці Серії А. Столичний клуб має в своєму активі 21 очко та поступається лише "Наполі", який іде першим завдяки різниці голів. "Дженоа" продовжує перебувати на останньому місці.
У поєдинку 10-го туру Серії В відзначився інший вітчизняний форвард Богдан Попов. 18-річний нападник вийшов на заміну на 73-й хвилині, коли його команда вже грала у меншості, і за чотири хвилини відкрив рахунок.
BOHDAN!!! pic.twitter.com/yYz1SmTtXf— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) October 29, 2025
Утім, утримати перевагу господарям поля не вдалося – 1:1. Для Попова цей гол став уже п'ятим у восьми матчах Серії B. Українець ділить друге місце у бомбардирських перегонах ліги – більше за нього забив лише Етторе Гліоцці з "Модени" – 6 м'ячів.
"Емполі" набрав 11 очок у 10-ти турах і наразі посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії В.
Дебют та асист українця в Німеччині
Ще один юний український форвард Дмитро Богданов оформив дебютну гольову передачу в матчі за "Уніон" Берлін. Це сталося в 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти "Армінії" з Білефельда.
Українець грав у двох товариських матчах команди, однак в офіційних іграх досі не виступав, тричі залишаючись на лаві запасних у матчах Бундесліги. Тож кубковий поєдинок став для нього дебютним.
Богданов вийшов на заміну на 67-й хвилині за рахунку 1:1. Основний час гри закінчився внічию. А в екстратаймі вітчизняний нападник відзначився асистом на 106-й хвилині.
Команда українця здобула перемогу та пройшла в наступний етап Кубка Німеччини.
ВАР проти Судакова
"Бенфіка" Анаталія Трубіна та Георгія Судакова в 1/4 фіналу Кубка Португальської ліги розбила "Тонделу" – 3:0.
У матчі взяв участь лише один українець. Судаков вийшов у стартовому складі "орлів", а Анатолій Трубін отримав від Жозе Моурінью відпочинок.
У підсумку півзахисник провів на полі 77 хвилин. На старті другого тайму він відзначився забитим м'ячем, але його гол було скасовано після перегляду ВАР.
Sudakov marcou, mas o golo foi anulado #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SLBenfica #CDTondela pic.twitter.com/GtM6mVBUdu— sport tv (@sporttvportugal) October 29, 2025
Невдалий експеримент із Забарним
Антигероєм дня серед українських футболістів став захисник ПСЖ Ілля Забарний. Його команда несподівано втратила очки у виїзному поєдинку з "Лор'яном" (1:1).
Українець вийшов на поле у стартовому складі, але на незвичній для себе позиції правого захисника. Експеримент Луїса Енріке виявився невдалим. Саме після програної ним дуелі на фланзі господарі зрівняли рахунок.
ПСЖ посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Парижани мають рівну кількість очок з "Марселем", але в них гірша різниця забитих та пропущених м'ячів.