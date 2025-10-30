Довбик забил в Италии, Забарный стал жертвой эксперимента: как украинцы сыграли в Европе (видео)

В среду, 29 октября в европейских странах прошли матчи национальных Кубков и чемпионатов. В них приняли участие и украинские легионеры.

Как сыграли отечественные футболисты в своих клубах - информирует РБК-Украина .

Украинские голы в Италии

Ярче всего проявил себя в среду нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук, который дважды отличился в матче Кубка Греции против "Волоса".

Голевую эстафету у него принял форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик, который в чемпионате Италии забил в ворота "Пармы".

Домашний матч украинец начинал на скамейке запасных, а на поле появился на 73-й минуте. Уже через восемь минут он расписался в воротах соперника. В итоге "Рома" одержала победу - 2:1.

Для Довбика этот гол стал вторым в текущем сезоне. Его безголевая серия длилась с конца сентября и насчитывала семь матчей.

В другом поединке Серии А "Дженоа" Руслана Малиновского дома проиграла "Кремонезе" (0:2). Украинец вышел в стартовом составе и доиграл до финального свистка.

"Рома" занимает вторую строчку в таблице Серии А. Столичный клуб имеет в своем активе 21 очко и уступает лишь "Наполи", который идет первым благодаря разнице голов. "Дженоа" продолжает находиться на последнем месте.

В поединке 10-го тура Серии В отличился другой отечественный форвард Богдан Попов. 18-летний нападающий вышел на замену на 73-й минуте, когда его команда уже играла в меньшинстве, и через четыре минуты открыл счет.

BOHDAN!!! pic.twitter.com/yYYz1SmTtXf - Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) 29 октября 2025 года

Впрочем, удержать преимущество хозяевам поля не удалось - 1:1. Для Попова этот гол стал уже пятым в восьми матчах Серии B. Украинец делит второе место в бомбардирской гонке лиги - больше него забил только Этторе Глиоцци из "Модены" - 6 мячей.

"Эмполи" набрал 11 очков в 10-ти турах и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Серии В.

Дебют и ассист украинца в Германии

Еще один юный украинский форвард Дмитрий Богданов оформил дебютную голевую передачу в матче за "Унион" Берлин. Это произошло в 1/16 финала Кубка Германии против "Арминии" из Билефельда.

Украинец играл в двух товарищеских матчах команды, однако в официальных играх до сих пор не выступал, трижды оставаясь на скамейке запасных в матчах Бундеслиги. Поэтому кубковый поединок стал для него дебютным.

Богданов вышел на замену на 67-й минуте при счете 1:1. Основное время игры закончилось вничью. А в экстратайме отечественный нападающий отметился ассистом на 106-й минуте.

Команда украинца одержала победу и прошла в следующий этап Кубка Германии.

ВАР против Судакова

"Бенфика" Анаталия Трубина и Георгия Судакова в 1/4 финала Кубка Португальской лиги разбила "Тонделу" - 3:0.

В матче принял участие только один украинец. Судаков вышел в стартовом составе "орлов", а Анатолий Трубин получил от Жозе Моуринью отдых.

В итоге полузащитник провел на поле 77 минут. На старте второго тайма он отметился забитым мячом, но его гол был отменен после просмотра ВАР.

Неудачный эксперимент с Забарным

Антигероем дня среди украинских футболистов стал защитник ПСЖ Илья Забарный. Его команда неожиданно потеряла очки в выездном поединке с "Лорьяном" (1:1).

Украинец вышел на поле в стартовом составе, но на непривычной для себя позиции правого защитника. Эксперимент Луиса Энрике оказался неудачным. Именно после проигранной Забарным дуэли на фланге хозяева сравняли счет.

ПСЖ занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане имеют равное количество очков с "Марселем", но у них хуже разница забитых и пропущенных мячей.