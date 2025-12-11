ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" снова провалило еврокубки: четвертое поражение и критическое положение в Лиге конференций

Четверг 11 декабря 2025 21:42
UA EN RU
"Динамо" снова провалило еврокубки: четвертое поражение и критическое положение в Лиге конференций ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" на выезде уступило "Фиорентине" в пятом туре Лиги конференций УЕФА, пропустив решающий гол в середине второго тайма. Поражение во Флоренции стало уже четвертым для чемпиона Украины в еврокубковом сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Киевляне играли под руководством нового тренера

Поединок в столице Тосканы стал первым еврокубковым матчем для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка. Он временно возглавил команду после отставки Александра Шовковского, которая состоялась после поражения от "Омонии" в четвертом туре.

Под руководством Костюка "Динамо" уже успело провести два матча в чемпионате Украины: проиграло "СК Полтаве" и обыграло "Кудривку".

Перед встречей с "Фиорентиной" киевляне имели лишь одну победу в группе, одержанную над "Зриньски". Остальные три матча завершились поражениями от "Омонии", "Самсунспора" и "Кристал Пеласа".

"Фиорентина" также подошла к игре с кадровыми изменениями: в ноябре руководство клуба уволило Стефано Пиоли и назначило новым тренером Паоло Ваноли.

Ход матча: ранний гол итальянцев, камбэк "Динамо" и решающий момент Гудмундссона

Первую опасность создали хозяева, и уже на 18-й минуте открыли счет. Правый защитник Додо подал в штрафную, где Мойзе Кин выиграл борьбу и пробил головой мимо Нещерета.

В конце первого тайма "Фиорентина" была близка к тому, чтобы удвоить преимущество, но удар Ричардсона прошел рядом со штангой.

После перерыва "Динамо" прибавило в скорости и смогло сравнять счет. На 55-й минуте Пихаленок вразрез нашел Михайленко, а центральный полузащитник реализовал выход один на один с де Хеа.

Однако хозяева снова вышли вперед. На 74-й минуте Нещерет вытащил сложный удар Кина, но на добивании первым оказался Гудмундссон, который и установил финальный результат.

Последние минуты: давление киевского клуба, замены и упущенные возможности

В концовке встречи "Динамо" существенно усилило атаку. На поле появились Ярмоленко, Вивчаренко, Шола и Яцык. На 90-й минуте Ярмоленко пробивал головой после скидки Тиаре, однако мяч прошел рядом со стойкой.

Судья компенсировал четыре минуты, но сравнять счет киевлянам так и не удалось.

Ранее стало известно, на каком месте в обновленном рейтинге ФИФА завершает год женская сборная Украины.

Также узнайте, как Андрей Шевченко оценил жеребьевку ЧМ-2026 и кого считает главным соперником Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
Новости
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений