"Динамо" заявило легионера в УПЛ: видео действий новичка на поле и детали трансфера
Киевское "Динамо" официально внесло в свою заявку на сезон 18-летнего малийского легионера Усмана Саване.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Универсал из Бамако
Хотя на официальном сайте лиги Саване указан как полузащитник, по данным ведущих аналитических порталов, он может сыграть также на острие атаки.
Новичок присоединился к "Динамо" в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был малийский "Бамако", а в послужном списке значится выступление за сборную Мали U-17.
Специалисты отмечают его скорость, технику дриблинга и игру один в один. В Мали он считается одним из самых перспективных игроков своего поколения.
Футболист находился в системе "Динамо" с октября прошлого года. Тренерский штаб имел достаточно времени, чтобы оценить его потенциал во время тренировочного процесса и двусторонних игр.
Диалло и Рубчинский перебрались во Львов
Параллельно с усилением "Динамо" разгружает состав. Сенегальский вингер Самба Диалло, который так и не смог закрепиться в основе после возвращения из израильского "Хапоэля" (Иерусалим), остаток сезона будет выступать за львовский "Рух". Арендное соглашение 23-летнего игрока рассчитано до лета 2026 года.
Также во Львове будет играть еще один динамовец - 24-летний хавбек Валентин Рубчинский перешел в "Карпаты". Аренда предусматривает право выкупа футболиста после завершения сезона.
Турнирное положение "Динамо"
"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея 35 очков после 19-ти туров. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет девять пунктов.
Уже завтра, 13 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют в киевском дерби против "Оболони". Матч пройдет на арене "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00.
