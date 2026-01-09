"Динамо" проти "Атлетіко": стало відомо коли і де пройде матч

Вирішальна битва в Антальї

Кияни у статусі господарів поля зіграють з юнацьким складом іспанського гранда в турецькій Антальї. Зустріч пройде на стадіоні "Мардан" у середу, 4 лютого. Стартовий свисток запланований о 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що путівка в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА вирішуватиметься в одному матчі. Тому поєдинок у Туреччині стане вирішальним для обох команд.

"Динамо" та "Атлетіко" в Юнацькій лізі

Кияни – єдиний представник України у поточному сезоні Юнацької ліги. Вони здобули це право, вигравши національну першість серед однолітків.

"Динамо" стартувало в розіграші на другому етапі Шляху чемпіонів. Тут "біло-сині" двічі обіграли шведський клуб "Броммапойкарна" (1:0, 2:1).

У третьому раунді кияни билися за вихід до плей-офф з шотландським "Хіберніаном". Чемпіони України пройшли суперника за сумою двох матчів (1:0, 1:1) та пробилися до наступного кола турніру.

Щодо "Атлетіко", іспанці брали участь в Шляху Ліги чемпіонів. У шести матчах вони здобули чотири перемоги, та по одному разу поступилися і зіграли внічию. У загальній таблиці "матрацники" фінішували на сьомій сходинці серед 36-ти учасників.