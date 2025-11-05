ua en ru
"Динамо" пройшло чемпіонів Швеції в Юнацькій лізі УЄФА: з ким та коли зіграє далі

Середа 05 листопада 2025 21:19
UA EN RU
"Динамо" пройшло чемпіонів Швеції в Юнацькій лізі УЄФА: з ким та коли зіграє далі Фото: "Динамо" пройшло першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" продовжує свій шлях у Юнацькій лізі УЄФА. У матчі-відповіді другого раунду кияни на виїзді здолали шведську "Броммапойкарну" з рахунком 2:1 і за сумою двох ігор (3:1) гарантували собі місце в наступному етапі змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Юнацька Ліга УЄФА, 2-й раунд, матч-відповідь

"Броммапойкарна" (Швеція) U-19 – "Динамо" (Україна) U-19 – 1:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Нілден, 89 – Андрейко, 16, Іваськів, 82

Упевнений старт і переможний фініш

Підопічні Ігоря Костюка активно розпочали гру і вже на 16-й хвилині повели в рахунку. Після точної передачі Максима Гродзинського Іван Андрейко відкрив рахунок у матчі.

У другому таймі українці діяли зібрано в обороні й дочекалися свого моменту наприкінці зустрічі. Цього разу Андрейко вже виступив у ролі асистента, віддавши передачу на Назара Іваськіва, який потужно пробив із гострого кута – 2:0.

Шведам вдалося скоротити відставання лише на 89-й хвилині завдяки голу Нілдена, але цього було замало, аби змінити хід протистояння.

Наступні матчі та суперники

За підсумками двох матчів "Динамо" U-19 пройшло до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА.

Там суперником українського клубу стане шотландський "Хіберніан", який у своєму протистоянні здолав косовський "2 Корріку" (4:0, 0:1).

Поєдинки третього раунду Юнацької ліги УЄФА відбудуться 26 листопада та 10 грудня.

У разі перемоги над "Хіберніаном" молоді динамівці вийдуть у плей-офф турніру, де на них чекатимуть команди зі "шляху Ліги чемпіонів" – юнацькі склади клубів, що виступають у головному єврокубку континенту.

Раніше ми розповіли, як "Динамо" здолало "Шахтар" в юнацькому Класичному.

Також читайте, що двоє юних футболістів "Шахтаря" потрапили до топ-10 найдорожчих у світі.

